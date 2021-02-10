Xiaomi Mi 10 получил глобальное обновление до MIUI 14

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Трехлетний флагман получил новейшую версию программного обеспечения

Смартфон Xiaomi Mi 10 являлся первым флагманом компании с действительно крутой камерой. Он получил огромный для своего времени 108 Мп модуль 1/1,33" и оптической стабилизацией. Даже на сегодняшний день его фотовозможности лучше чем у многих современных субфлагманов.

Также в нем установлен очень удачный процессор Snapdragon 865, который и сегодня легко выполняет все повседневные задачи и даже современные трудные игры. Смартфон уже более трех лет и обновление до MIUI 14 на основе Android 13 станет последним в его жизненном цикле.

Прошивка улучшает оптимизацию системы, работу с памятью и занимает меньше места на устройстве. Также есть изменения в визуальной составляющей системы. Новая версия ПО предназначена для европейского региона и называется V14.0.1.0.TJBEUXM.

Загрузить прошивку можно по этой ссылке с проверенного сайта.

Ниже оставлю инструкцию по обновлению для тех, кто не знает, как это сделать.

Теперь начинаем ручное обновление через «три точки»:﻿

﻿1. Зарядите телефон до 50–70%.

2. Откройте «Параметры» и перейдите к разделу «О телефоне».

3. Зайдите на вкладку "Версия MIUI" и несколько раз нажмите на логотип. Внизу экрана должна появиться надпись, что включены дополнительные функции.

4. Теперь щелкните по три точки в верхнем правом углу. Нам нужна строка "Выбрать файл прошивки".

5. Укажите путь в ранее загруженный архив, воспользовавшись встроенным проводником.

6. Подтвердите, что сейчас хотите перезагрузить смартфон.

7. Подождите, пока устройство не обновится. В настоящее время не совершайте никаких действий со смартфоном.

Приятного использования и пишите свои отзывы относительно работы системы на вашем устройстве.

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Источник: mifirmware