Xiaomi Mi 10 получил глобальное обновление до MIUI 14
Трехлетний флагман получил новейшую версию программного обеспечения
Смартфон Xiaomi Mi 10 являлся первым флагманом компании с действительно крутой камерой. Он получил огромный для своего времени 108 Мп модуль 1/1,33" и оптической стабилизацией. Даже на сегодняшний день его фотовозможности лучше чем у многих современных субфлагманов.
Также в нем установлен очень удачный процессор Snapdragon 865, который и сегодня легко выполняет все повседневные задачи и даже современные трудные игры. Смартфон уже более трех лет и обновление до MIUI 14 на основе Android 13 станет последним в его жизненном цикле.
Прошивка улучшает оптимизацию системы, работу с памятью и занимает меньше места на устройстве. Также есть изменения в визуальной составляющей системы. Новая версия ПО предназначена для европейского региона и называется V14.0.1.0.TJBEUXM.
Загрузить прошивку можно по этой ссылке с проверенного сайта.
Ниже оставлю инструкцию по обновлению для тех, кто не знает, как это сделать.
Теперь начинаем ручное обновление через «три точки»:
1. Зарядите телефон до 50–70%.
2. Откройте «Параметры» и перейдите к разделу «О телефоне».
3. Зайдите на вкладку "Версия MIUI" и несколько раз нажмите на логотип. Внизу экрана должна появиться надпись, что включены дополнительные функции.
4. Теперь щелкните по три точки в верхнем правом углу. Нам нужна строка "Выбрать файл прошивки".
5. Укажите путь в ранее загруженный архив, воспользовавшись встроенным проводником.
6. Подтвердите, что сейчас хотите перезагрузить смартфон.
7. Подождите, пока устройство не обновится. В настоящее время не совершайте никаких действий со смартфоном.
Приятного использования и пишите свои отзывы относительно работы системы на вашем устройстве.
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Источник: mifirmware