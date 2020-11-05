Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra сошли с дистанции

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Компания сворачивает производство Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra в преддверии выхода Xiaomi Mi 11

В феврале нынешнего года состоялась премьера флагманов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. У этих смартфонов идентичный дизайн и начинка (за исключением того, что Pro-версия есть в модификации с 12/512 Гб, а базовый вариант нет), а главные отличия коснулись мощности быстрой зарядки и основной камеры. Xiaomi Mi 10 Pro имеет преимущество в виде зум-перископа с 5-кратным оптическим зумом.

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Естественно, что и запросили за Xiaomi Mi 10 Pro немало, целый ряд пользователей посчитали предложенный прайс «антинародным». И вот по прошествии почти 8 месяцев с момента выхода «прошки» она исчезла с прилавков крупнейших интернет-магазинов и даже с официального магазина компании. Все указывает на то, что мы имеем дело не с дефицитом, а с тем, что Xiaomi свернула производство Mi 10 Pro.

Можно было сделать предположение, что компания пошла на этот шаг ради продвижения версии Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition или Xiaomi Mi 10 Ultra. Но нет. И этот юбилейный флагман сошел с дистанции по инициативе самой компании. Та, Лэй Цзюнь сделал заявление, что спрос на Xiaomi Mi 10 Ultra превзошел все ожидания и поблагодарил поклонников за столь теплый прием устройства. Компания осталось только распродать оставшийся небольшой запас этого смартфона.

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Похоже, что производитель расчищает прилавки для Xiaomi Mi 11, создавая искусственный дефицит на флагманские модели компании. Новое поколение титульных флагманов должно выйти в начале следующего года и это будет первый продукт творения китайских смартфоностроителей с Snapdragon 875 на борту.

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Источники: mydrivers, ithome