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Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra сошли с дистанции

05.11.2020 79 0

Компания сворачивает производство Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra в преддверии выхода Xiaomi Mi 11

В феврале нынешнего года состоялась премьера флагманов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. У этих смартфонов идентичный дизайн и начинка (за исключением того, что Pro-версия есть в модификации с 12/512 Гб, а базовый вариант нет), а главные отличия коснулись мощности быстрой зарядки и основной камеры. Xiaomi Mi 10 Pro имеет преимущество в виде зум-перископа с 5-кратным оптическим зумом.

 

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Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra сошли с дистанции – фото 1

 

Естественно, что и запросили за Xiaomi Mi 10 Pro немало, целый ряд пользователей посчитали предложенный прайс «антинародным». И вот по прошествии почти 8 месяцев с момента выхода «прошки» она исчезла с прилавков крупнейших интернет-магазинов и даже с официального магазина компании. Все указывает на то, что мы имеем дело не с дефицитом, а с тем, что Xiaomi свернула производство Mi 10 Pro.

 

Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra сошли с дистанции – фото 2

 

Можно было сделать предположение, что компания пошла на этот шаг ради продвижения версии Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition или Xiaomi Mi 10 Ultra. Но нет. И этот юбилейный флагман сошел с дистанции по инициативе самой компании. Та, Лэй Цзюнь сделал заявление, что спрос на Xiaomi Mi 10 Ultra превзошел все ожидания и поблагодарил поклонников за столь теплый прием устройства. Компания осталось только распродать оставшийся небольшой запас этого смартфона.

 

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Похоже, что производитель расчищает прилавки для Xiaomi Mi 11, создавая искусственный дефицит на флагманские модели компании. Новое поколение титульных флагманов должно выйти в начале следующего года и это будет первый продукт творения китайских смартфоностроителей с Snapdragon 875 на борту.

 

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Источники: mydrivers, ithome

Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.11.2020

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Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra сошли с дистанции