Смартфоны Xiaomi признаны самыми-самыми по качеству, а среди их сильных сторон назвали автономность и камеры

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По итогам народного плебисцита смартфоны Xiaomi были названы лучшими

Аналитическая компания RedQuanta решила узнать, какого производителя смартфонов пользователи Индии считают самым лучшим. В поисках самого-самого провели опрос, где респондентам предложили ответить на целый ряд вопросов, касающиеся прочности, автономности, дисплея, камер и оптимального соотношения цены/качества. И по совокупности всех характеристик был и определен народный любимец.

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Думаю, что многие уже догадались, что лучшим был признан бренд Xiaomi, чьи устройства были названы лучшими с точки зрения качества. Лучшими продукты этой компании стали в разделах камеры и продолжительности работы. По совокупности всех характеристик, ожиданий и реального результата, процент удовлетворенности после приобретения смартфона Xiaomi составил 86%.

Естественно, что Xiaomi не обошла стороной результаты опроса и дала комментарий. Так, главный операционный директор Mi India заявил, что компания уделяет повышенное внимание качеству и высокому уровню обслуживания клиентов. Безусловно, они рады тому, что их усилия оценены по достоинству и это будет стимулировать и дальше создавать одни из лучших продуктов на рынке. Цель Xiaomi — предлагать лучшее качество по честной цене.

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Источник: gizmochina