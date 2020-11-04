Xiaomi поставит на поток производство смартфонов с рядом новаций

105

Гибкие матрицы, зарядка на 200 Вт и подэкранная фронталка — все это ждите в смартфонах Xiaomi 2021 года выпуска

Xiaomi практически в совершенстве овладела знаниями в области «купить лояльность пользователей за низкий прайс». За свою историю становления она сумела завоевать приличную долю рынка в штучном выражении, но каких-то значимых новаций, двигающих индустрию вперед она не привнесла. Сама Xiaomi так не считает и уверена, что есть инновационные решения, которые идут от нее и она привнесла их в массы.

Читать также: Смартфоны Xiaomi признаны самыми-самыми по качеству, а среди их сильных сторон назвали автономность и камеры

﻿

В числе новаций, которые запланированы компанией на 2021 год значатся:

технология фронтальной камеры под дисплеем;

быстрая зарядка мощностью 200 Вт;

складные смартфоны с гибкими матрицами.

Появление устройств Xiaomi с такими решениями в 2021 году пророчит известный инсайдер Digital Chat Station, который уже не раз замечен за сливом достоверных сведений. Он утверждает, что в следующем году компания поставит на поток производство смартфонов с подэкранной камерой и поддержкой быстрой 200-ваттной зарядки. А еще флагманы компании должны предложить экран с повышенной герцовкой и разрешением 2К.

Как скоро на рынке появятся такие модели, источник не сообщает. Рискнем предположить, что все перечисленные черты попытаются предложить в Xiaomi Mi Mix 4. А в каких еще аппаратах реализуют какие-то из новаций, вопрос остается открытым.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gizchina