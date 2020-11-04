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Xiaomi поставит на поток производство смартфонов с рядом новаций

04.11.2020 105 0

Гибкие матрицы, зарядка на 200 Вт и подэкранная фронталка — все это ждите в смартфонах Xiaomi 2021 года выпуска

Xiaomi практически в совершенстве овладела знаниями в области «купить лояльность пользователей за низкий прайс». За свою историю становления она сумела завоевать приличную долю рынка в штучном выражении, но каких-то значимых новаций, двигающих индустрию вперед она не привнесла. Сама Xiaomi так не считает и уверена, что есть инновационные решения, которые идут от нее и она привнесла их в массы.

 

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В числе новаций, которые запланированы компанией на 2021 год значатся:

  • технология фронтальной камеры под дисплеем;
  • быстрая зарядка мощностью 200 Вт;
  • складные смартфоны с гибкими матрицами.

 

Xiaomi поставит на поток производство смартфонов с рядом новаций – фото 1

 

 

Появление устройств Xiaomi с такими решениями в 2021 году пророчит известный инсайдер Digital Chat Station, который уже не раз замечен за сливом достоверных сведений. Он утверждает, что в следующем году компания поставит на поток производство смартфонов с подэкранной камерой и поддержкой быстрой 200-ваттной зарядки. А еще флагманы компании должны предложить экран с повышенной герцовкой и разрешением 2К.

 

Как скоро на рынке появятся такие модели, источник не сообщает. Рискнем предположить, что все перечисленные черты попытаются предложить в Xiaomi Mi Mix 4. А в каких еще аппаратах реализуют какие-то из новаций, вопрос остается открытым.

 

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Источник: gizchina

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.11.2020

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