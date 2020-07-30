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  • Xiaomi Mi 10 Pro+ получит фишку, которая станет его гордостью и эксклюзивной чертой

Xiaomi Mi 10 Pro+ получит фишку, которая станет его гордостью и эксклюзивной чертой

30.07.2020 1096 1

Каким он будет, мы точно не знаем. Утечки случаются нечасто и говорить об их достоверности не приходится. Неизвестно даже точное имя. Пока его обозначают как Xiaomi Mi 10 Pro+ и в китайских источниках он упоминается с кодовым именем Super Cup. Зато выход этой модели подтвердил известный и авторитетный инсайдер Ice Universe.

 

Коллаборация года

 

Во-первых, он называет новинку именно Xiaomi Mi 10 Pro +, а во-вторых — он раскрыл его одну любопытную и эксклюзивную особенность. В частности, он утверждает, что смартфон получит уникальный и беспрецедентный режим Game Turbo, созданный инженерами Xiaomi в сотрудничестве с командой Qualcomm GPU, которая занимается разработкой графических чипов.

 

Xiaomi Mi 10 Pro+ получит фишку, которая станет его гордостью и эксклюзивной чертой – фото 1

 

Основные настройки позволят пользователю переключаться между режимами по умолчанию, сбалансированным, энергосберегающим, пользовательским и высокопроизводительным. При активации Game Turbo можно будет настраивать вручную анизотропную фильтрацию для лучшей прорисовки текстур, технологию «сглаживания» (anti-aliasing) для устранения «зазубрин» и выбирать различные фильтры. Пользователь даже сможет задать частоту работы видеоускорителя, чтобы добиться максимальной сбалансированности качества картинки и мощности, тем самым раскрыв весь потенциал аппаратной части устройства.

 

Если эти предсказания верны, то в случае с Xiaomi Mi 10 Pro+ пользователи должны получить по-настоящему злой геймерский смартфон со своей уникальной чертой. Возможно, что-то из этого будет реализовано в игрофоне Black Shark 3S, анонс которого ждем завтра.

 

Источник: twitter

Xiaomi Mi 10 Pro+
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Партук 0
Наче чіпу 865+ не вистачає потужності для ігор настільки що приходиться вигадувати ігровий режим. Та там запасу на 3 роки вистачить. Одним словом просто піар хід маркетингового відділу.
30.07.2020 16:12
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Xiaomi Mi 10 Pro+ получит фишку, которая станет его гордостью и эксклюзивной чертой