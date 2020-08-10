Xiaomi Mi 10 Ultra прогнали через бенчмарк

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Завтра должны представить Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, который за пределами Китая будет известен как Xiaomi Mi 10 Ultra. Вероятно, к необходимости выпуска этой модели пришли на фоне желания выделиться какой-то новинкой в честь 10-летнего юбилея Xiaomi и показать, что «в флагманах компания может».

Естественно, что смартфон станет одним из самых мощных на рынке. В пользу этого говорят результаты его теста в бенчмарке Geekbench 5, где он проходит с модельным номером M2007J1SC. По итогам одноядерного теста смартфон набрал 901 балл, а в многоядерном — 3275. Похоже, что такую мощь мог продемонстрировать аппарат на базе Snapdragon 865+. Бенчмарк также указывает на наличие 16 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 10.

Напомним, что по предварительной информации Xiaomi Mi 10 Ultra станет рекордсменом по скорости беспроводной зарядки и значению цифрового зума — 55 Вт и 120-крат соответственно. Еще в чем новинка должна быть первой, так это по части быстрой зарядки. Она может стать первым смартфоном с зарядкой на 120 Вт.

Ожидается, что Xiaomi Mi 10 Ultra удостоится 120-герцового AMOLED-дисплея, оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопителя UFS 3.1 и четверной тыльной камеры, где один из датчиков перископ.

Источник: mydrivers