Xiaomi Mi 11 и iPhone 12 Pro Max: разница в скорости Wi-Fi

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Китайские и американские бренды снова соревнуются своими флагманами. На этот раз был проведен тест скорости Wi-Fi новинок Mi 11 и iPhone 12 Pro Max, который показал неожиданные для фанатов продукции Apple результаты. Тест проводился дважды в разных условиях, но с одинаковым роутером AX6000 от китайского производителя с поддержкой Wi-Fi 6E.

Результаты первого тестирования

Первый тест был проведен на футбольном поле, роутер был установлен в его центральной части. Смартфоны Xiaomi Mi 11 и iPhone 12 Pro Max располагались на одинаковой дистанции от раздающего Wi-Fi устройства. При постепенном удалении от точки у Mi 11 был более сильный прием сигнала, нежели у продукта Apple.

Компания Xiaomi делает акцент на максимально эффективном взаимодействии своих новинок. Заметим, что цены на Mi 11 и iPhone 12 на allo.ua существенно отличаются: официальная стоимость китайского флагмана ниже, что больше привлекает покупателей. Что касается нового роутера AX6000, то его ключевые характеристики следующие:

поддержка Wi-Fi 6E;

512 MБ оперативной памяти;

пропускная способность 800 Мбит/с;

возможность одновременного подключения 248 девайсов.

Новинка на днях появилась в продаже.





Итоги второго тестирования

Второй тест был проведен в более сложных условиях: сигнал передавался через препятствие в виде стены. Здесь iPhone 12 показал результаты хуже, чем в предыдущем эксперименте, а Xiaomi Mi 11 продемонстрировал стабильный прием сигнала через 5 комнат по горизонтали.





Через одну стену Mi 11 принимает сигнал со скоростью 269 Мбит/с, а Айфон — 226 Мбит/с. При эксперименте через три стены показатели тестируемых мобильных устройств следующие: Mi 11 — 174 Мбит/с, а iPhone 12 Pro Max — 75,2 Мбит/с. В случае с четырьмя стенами продукт Apple, в отличие от Xiaomi, вообще не справился с задачей.

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Подобные эксперименты свидетельствуют о разнице устройств американского и китайского бренда. Далеко не всегда смартфоны более высокой ценовой категории превосходят по всем показателям. Нельзя однозначно сказать, какая модель лучше, ведь у каждого пользователя свои требования и ожидания относительно нового девайса. И в некоторых случаях нет смысла переплачивать за функции, которые являются второстепенными и практически не используются.

Напомним, что iPhone 12 появился в продаже в конце прошлого года в нескольких версиях. Внешне он напоминает легендарный Айфон 5, но имеет новый процессор A14 Bionic и более широкий набор функций. Несмотря на ситуацию в мире, уровень продаж новинок довольно высокий.