Промо-материалы раскрыли характеристики Realme GT Master Edition

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Realme GT Master Edition станет стильной лайт-версией Realme GT

Скоро realme GT обретет еще одну вариацию — Master Edition. В отличие от базовой версии, в новинке ставку сделают не на мощь, а на стильный дизайн. Для того, чтобы пользователи впечатлились экстерьером компания пригласила именитого промышленного дизайнера, который сотрудничал с целым рядом крупных технологических компаний.

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Сегодня появилась возможность оценить начинку Realme GT Master Edition. В сеть слили слайды с презентации, которые подтверждают, что в основе новинки будет лежать чипсет Snapdragon 778G. Она предложит 120-герцовый дисплей диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+.

Realme GT Master Edition получит 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, модуль NFC, операционную систему Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0, аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Разрешение фронтальной камеры 32-мегапикселя и это сенсор Sony IMX615. Основная камера предлагает набор из трех датчиков 64 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макродатчик).

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Сколько компания запросит за Realme GT Master Edition, остается загадкой. Но учитывая то, какой ценник производитель установил на Realme GT, можно ожидать, что и в случае с этой моделью он будет привлекательным.

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Источник: telegram