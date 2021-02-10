Xiaomi Mi 11 Lite NE представят уже скоро

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Xiaomi Mi 11 Lite NE анонсируют в Индии в этом месяце

Желание догнать и перегнать заставляет Xiaomi штамповать и штамповать устройства. Она решила брать количеством и плодит немало моделей, отличающихся друг от друга минимально. Очередной продукт, который сойдет с конвейера — Xiaomi Mi 11 Lite NE (New Edition). Известно, что от «обычной» лайт-версии Xiaomi Mi 11 новинку будет отличать аппаратная платформа.

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Издание 91mobiles эксклюзивно сообщило о том, что Xiaomi Mi 11 Lite NE (New Edition). Дебютирует в этом месяце в Индии. Уже в ближайшие пару дней компания объявит о своих планах выпустить эту модель. Станет ли смартфон эксклюзивом для рынка Индии, неизвестно.

Если говорить об отличиях New Edition от Xiaomi Mi 11 Lite, то оно будет в том, что обновленная версия получит чип Snapdragon 778G. Все прочие характеристики должны дублироваться. Смартфон должен предложить AMOLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц аккумулятор емкостью 4250 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, селфи-камеру на 16 Мп и тройную тыльную 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 5 Мп (макросенсор).

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Источник: 91mobiles