Урок убеждения и самолюбования от Xiaomi

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MIUI хороша и превосходит конкурентов…компания уверена в этом

Каждый уважающий себя производитель пытается переиначить Android так как может. «Переделки» зеленого робота встречаются повсеместно и их создатели уверены, что они смогли это сделать лучше других. И некоторые из них упиваются самолюбованием и с трудом воспринимают критику в адрес софта. Вот и ребята из Xiaomi долгое время считали, что нет ничего лучшего, чем MIUI.

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Правда флер обаяния оболочки разбился о суровую действительность, когда баги и ошибки стали делом обыденным для MIUI. После этого называть фирменный интерфейс Xiaomi лучшим было бы большим преувеличением. Но ребят из индийского офиса компании и сейчас уверены, что MIUI лучше всех прочих оболочек.

Они решили донести это до широкой аудитории и на своей странице в Twitter опубликовали пост, в котором сообщили, что «MIUI лучше, чем другие пользовательские интерфейсы». И в качестве доводов они привели три аргумента: многозадачность, поддержка полноэкранных жестов для мгновенного ответа, быстрота и плавность.

И тут бы фанатам Xiaomi поддержать их, но реакция оказалась диаметрально противоположной. Обладатели смартфонов компании решили привести ее в чувство и опустить на землю грешную. Они обрушились с критикой в адрес Xiaomi, рассказывая наперебой о своих претензиях и тех проблемах, которые есть в MIUI. Кто-то посчитал пост компании неуместным и неудачным стебом или шуткой.

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Надо отдать должное Xiaomi, что несмотря критику со стороны пользователей, она не удалила пост и позволила всем высказаться. Другое дело будет ли какая-то реакция на недовольство фанатов. Будет ли что-то большее и действенное, чем просто «спасибо за ваши отзывы, мы ценим каждый из них».

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Источник: twitter