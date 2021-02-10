Мегапиксельное безумие во флагмане Xiaomi, но без фанатизма по количеству датчиков

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Один из флагманов Xiaomi получит двойную тыльную камеру с суммарным разрешением 250 Мп

На прошлой неделе был представлен датчик изображения ISOCELL HP1 разрешением 200 Мп. Тогда же компания объявила о том, что первые экземпляры сенсоров она уже отправила производителям для тестов. Кто оказался среди тех, кто присматривается к новому творению южнокорейского гиганта, сказано не было. Но не сложно было догадаться, что среди них оказалась компания Xiaomi.

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В сети уже активно ходят слухи, что будущий Xiaomi 12 будет впечатлять датчиком с рекордным разрешением. Это же на днях подтвердил и известный сетевой информатор Digital Chat Station. По его словам, в семействе Xiaomi 12 предложат модель, обладающую двойной основной камерой, где в качестве главного будет выступать модуль на 200 Мп и в помощь ему дадут ультраширик на 50-мегапикселей. Источник также сообщил, что Xiaomi и дальше будет устанавливать в своих смартфонах среднего и топового сегментов датчики разрешением 108 Мп и 64 Мп.

Интересно, что впечатлять падкую на большие цифры аудиторию, скорее всего, будут в Xiaomi 12, тогда как в Ultra-версии предпочтут сделать ставку на разумность, умеренность, софт и качество «железа». Есть слухи, что в Xiaomi 12 Ultra солировать будут сенсоры на 50 Мп. Хотя есть и те, кто утверждает, что и тут задавать тон станет 200 Мп датчик.

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Еще одной фишкой будущих устройств серии Xiaomi 12 может стать сверхзамедленная съемка с возможностью записи видео 1920 кадров в секунду. На данном этапе компания только тестирует эту фичу и нет полной уверенности, что ее действительно реализуют в будущих флагманах.

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Источник: gizmochina