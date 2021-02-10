Xiaomi Mi 11 Lite засветился в Google Play. Есть конкретика по процессору?

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Есть подозрения, что мы наконец узнали какой именно процессор будет в Xiaomi Mi 11 Lite﻿

Не секрет, что мы ждем упрощенную версию Xiaomi Mi 11 Lite уже давно. В сети были разные, и порой противоречивые слухи о некоторых спецификациях смартфона.

Сегодня поступила информация, что смартфон Mi 11 Lite прошел сертификацию в Google Play. Более того, на страничке сертификации есть некоторые основные характеристики, которые мы и рассмотрим.

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Итак, согласно изображению, дисплей Xiaomi Mi 11 Lite будет с разрешением 2400х1080 пикселей и плотностью 440 DPI. Смартфон построен на чипе Snapdragon 765G с графикой Adreno 620 и имеет 8 Гб оперативной памяти.

Напомним, ранее с других утечек сообщалось, что аккумулятор будет с емкостью в 4250 мАч и быстрой зарядкой на 33 Вт. В отношении камеры тоже нет уточнений, по последним данным нас ожидает основной сенсор на 64 Мп.

Также, была информация о 4G версии смартфона, которая будет иметь меньше оперативной памяти, процессор Snapdragon 732G и камеру на 48 Мп.

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Ждём, когда Xiaomi внесёт больше ясностей в отношении этих устройств, а также интересно - на какие рынки официально выйдут эти модели.

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Источник: news.mydrivers.com﻿