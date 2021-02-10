Redmi K40 для Китая, а Poco F3 — для остального мира. А что с Poco F2?

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Все больше говорят о том, что на глобальном рынке Redmi K40 будет продаваться как Poco F3, а также растет скепсис о возможном выходе Poco F2

Бренд Poco перезапустился и всеми силами пытается сделать вид, что он крепко встал на ноги и готов продолжать свой путь на рынке независимо от Xiaomi. Такая позиция указывала на то, что Poco начнет самостоятельно создавать продукты и больше случаев откровенного ребрендинга продуктов некогда материнской компании мы не увидим. Но, похоже, «пуповину» никто не рвал, и мы вновь увидим политику переклеивания шильдиков.

Ребята из форума XDA Developers уверены, что следующая новинка Poco F3 будет переименованной версией Redmi K40. По их мнению, такой шаг выглядит логичным и продиктован, прежде всего, тем, что эта модель предлагает одно из лучших соотношений цены и характеристик.

Если это так, то Poco F3 предложит чип Snapdragon 870, дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц, 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. В его активе будет аккумулятор емкостью 4520 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, фронталка на 20 Мп и тройная тыльная камера 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

В этой ситуации также интересной выглядит судьба Poco F2, который должен был стать идейным продолжением Poco F1. Напомним, что в прошлом году компания выпустила Poco F2 Pro без базовой версии и в одном из интервью глава «дочки» Xiaomi заявил, что они готовят представить преемника нашумевшего Poco F1. Даже в конце года компания выпустила ролик, где намекнула на выход Poco F2.

Но возможность выхода этой модели вызывает немалый скепсис. У компании уже есть прошлогодняя Pro-версия и появление спустя год после ее выхода Poco F2 будет выглядеть как откат назад и отсутствие логики в нейминге. Особенно, на фоне того, что выйдет Poco F3. Скорее всего, именно Poco F3 будет преподносится компанией как продолжение Poco F1.

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Источники: xda developers, mysmartprice