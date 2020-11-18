Xiaomi Mi 11 может предложить безумный рост мегапикселей в камере

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Китайский инсайдер заявил, что при объединении четырёх соседних пикселей разрешение составляет 50 Мп

Компания Xiaomi уже в этом году может анонсировать флагманский смартфон Mi 11 на 5-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 875 о 120-Гц экраном формата 3K. По предварительным данным, грядущая новинка может получить ещё и уникальную камеру.

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Китайский инсайдер Digital Chat Station поделился параметрами основной камеры прототипа устройства. По его словам, смартфон сможет делать 50-мегапиксельные снимки с учётом объединения четырёх соседних пикселей. Это означает, что исходное разрешение датчика изображения составляет 200 Мп. Заметим, что Xiaomi первой анонсировала смартфоны с 64-Мп 108-Мп камерами.

Фанатский рендер Xiaomi Mi 11

Телеобъектив сможет выдавать 12-Мп фотографии, но применяется ли здесь пиксельная бинаризация, не уточняется. Но всё же есть вероятность, что разрешение сенсора в зум-объективе составит 48 Мп, как у Galaxy S20 Ultra. Рекорд сейчас принадлежит Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20+. Их телефотомодули построены на базе 64-мегапиксельных сенсоров.

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В завершение добавим, что вышеперечисленные камеры были обнаружены в прототипе старшей версии семейства, которая может называться Xiaomi Mi 11 Pro. Не факт, что идентичными сенсорами обзаведётся стандартное издание. Напомним, что Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получили по 108-Мп камере, но остальные модули кардинально отличаются.

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Источник: twitter