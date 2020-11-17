Poco M3 — очередная новинка суббренда Xiaomi. Вот что известно

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Это будет уже четвёртый смартфон бренда Poco, представленный осенью текущего года ﻿

В прошлом месяце компания Xiaomi выпустила смартфон под брендом Poco под названием Poco C3. Он лишился NFC и сканера отпечатков пальцев, а в остальном стал копией Redmi 9C. На следующей неделе производитель представит ещё одну модель. Грядущая новинка будет называться Poco M3.

Дата премьеры смартфона стала известна после публикации постера на официальной странице Poco India в социальной сети Twitter. Модель представят 24 ноября 2020 года. В этот же день в Китае ожидается презентация семейства Redmi Note 9 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Poco M3 получит мобильный процессор Snapdragon 662 с графикой Adreno 610 GPU в паре с 4 ГБ оперативной памяти и будет работать сразу из коробки на базе Android 10 с фирменной прошивкой MIUI 12. Экран будет построен на матрице IPS формата Full HD+, диагональ которой составит 6,53 дюйма.

Во фронтальной камере будет установлен сенсор на 8 Мп. На тыльной панели расположатся три оптических модуля, но пока что известно разрешение только главного – 48 Мп. За автономность в Poco M3 будет отвечать аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой. Прочие параметры включают Bluetooth, USB-C, GPS, модемную плату 4G и Wi-Fi. Габариты корпуса составят 162,29 X 77,24 x 9,6 мм, а масса – 196 г.

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Источник: 91mobiles