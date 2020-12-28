Xiaomi Mi 11: объясняем об адаптере питания и отличия от Xiaomi Mi 10

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В Китае зарядку с Xiaomi Mi 11 раздают бесплатно и рассказали

Сегодня, 28 декабря был представлен Xiaomi Mi 11, чьи продажи стартуют 1 января 2021 года и это первый флагман с Snapdragon 888. Помимо прокаченного звука и крутого дисплея, есть у новинки одна заметная особенность — поставляться она будет в легкой и компактной упаковке, а добиться этого удалось за счет изъятия зарядки из комплекта поставки.

Похоже, что забота о природе становится трендом и за дело уменьшения углеродного следа взялась и Xiaomi. Но сделала она на свой манер. Как оказалось, компания не стала насильно лишать пользователей зарядного устройства, а дала им право выбора. Так, есть стандартная версия Xiaomi Mi 11, и она действительно идет без зарядного адаптера. А есть «расширенная» модификация и вместе с ней пользователь получает блок Xiaomi Gallium Nitride GaN Type-C 55W White. При этом стоимость обеих версий идентичная. Т.е. по факту пользователю не нужно будет доплачивать за зарядку. По крайней мере, так будет на рынке Китая, а вот как поступят с международной версией, информации нет.

Кроме того, в конце презентации Лэй Цзюнь рассказал о том, чем отличается Xiaomi Mi 11 от Xiaomi Mi 10. Отличий набралось немало:

Характеристики Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 11 Дисплей 6,67ʺ, FullHD+, 1120 нит, 90 Гц + 180 Гц, уровней яркостей 4096, Gorilla Glass 5 6,81, QuadHD+, 1500 нит, 120 Гц + 480 Гц, уровней яркостей 8192, 10 бит, Gorilla Victus Платформа Snapdragon 865, AnTuTu около 600тыс. Snapdragon 888, AnTuTu около 745тыс. Память LPDDR5 5500 Мбит/с, UFS 3.0 LPDDR5 6400 Мбит/с, UFS 3.1 Аккумулятор 4780 мАч 4600 мАч Зарядка проводная 30 Вт, беспроводная 30 Вт проводная 55 Вт, беспроводная 50 Вт Динамики стереодинамики стереодинамики, настроенные Harman Kardon Основная камера 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп Цена 8/128 Гб — $573, 8/256 Гб — $616, 12/256 Гб — $673 *в Китае стартовая цена 3999 юаней ($573), курсовая разница из-за падения отечественной валюты 8/128 Гб — $611, 8/256 Гб — $657, 12/256 Гб — $719 *в Китае стартовая цена 3999 юаней ($611), курсовая разница из-за падения отечественной валюты

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Источники: mydrivers, mydrivers