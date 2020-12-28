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Xiaomi Mi 11: объясняем об адаптере питания и отличия от Xiaomi Mi 10

28.12.2020 66 0

В Китае зарядку с Xiaomi Mi 11 раздают бесплатно и рассказали

Сегодня, 28 декабря был представлен Xiaomi Mi 11, чьи продажи стартуют 1 января 2021 года и это первый флагман с Snapdragon 888. Помимо прокаченного звука и крутого дисплея, есть у новинки одна заметная особенность — поставляться она будет в легкой и компактной упаковке, а добиться этого удалось за счет изъятия зарядки из комплекта поставки.

 

Xiaomi Mi 11: объясняем об адаптере питания и отличия от Xiaomi Mi 10 – фото 1

 

Похоже, что забота о природе становится трендом и за дело уменьшения углеродного следа взялась и Xiaomi. Но сделала она на свой манер. Как оказалось, компания не стала насильно лишать пользователей зарядного устройства, а дала им право выбора. Так, есть стандартная версия Xiaomi Mi 11, и она действительно идет без зарядного адаптера. А есть «расширенная» модификация и вместе с ней пользователь получает блок Xiaomi Gallium Nitride GaN Type-C 55W White. При этом стоимость обеих версий идентичная. Т.е. по факту пользователю не нужно будет доплачивать за зарядку. По крайней мере, так будет на рынке Китая, а вот как поступят с международной версией, информации нет.

 

Xiaomi Mi 11: объясняем об адаптере питания и отличия от Xiaomi Mi 10 – фото 2

 

Кроме того, в конце презентации Лэй Цзюнь рассказал о том, чем отличается Xiaomi Mi 11 от Xiaomi Mi 10. Отличий набралось немало:

 

Характеристики

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 11

 

Дисплей

6,67ʺ, FullHD+, 1120 нит,

90 Гц + 180 Гц, уровней яркостей 4096, Gorilla Glass 5

6,81, QuadHD+, 1500 нит, 120 Гц + 480 Гц, уровней яркостей 8192, 10 бит, Gorilla Victus 

Платформа

Snapdragon 865, AnTuTu около 600тыс.

Snapdragon 888, AnTuTu около 745тыс.

Память

LPDDR5 5500 Мбит/с, UFS 3.0

LPDDR5 6400 Мбит/с, UFS 3.1

Аккумулятор

4780 мАч

4600 мАч

Зарядка

проводная 30 Вт, беспроводная 30 Вт

проводная 55 Вт, беспроводная 50 Вт

Динамики

стереодинамики

стереодинамики, настроенные Harman Kardon

Основная камера

108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп

108 Мп + 13 Мп + 5 Мп

 

 

Цена

8/128 Гб — $573, 8/256 Гб — $616, 12/256 Гб — $673

*в Китае стартовая цена 3999 юаней ($573), курсовая разница из-за падения отечественной валюты

8/128 Гб — $611, 8/256 Гб — $657, 12/256 Гб — $719

*в Китае стартовая цена 3999 юаней ($611),  курсовая разница из-за падения отечественной валюты

 

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Источники: mydrivers, mydrivers

Xiaomi Mi 11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.12.2020

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Xiaomi Mi 11: объясняем об адаптере питания и отличия от Xiaomi Mi 10