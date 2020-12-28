Xiaomi Mi 11: объясняем об адаптере питания и отличия от Xiaomi Mi 10
В Китае зарядку с Xiaomi Mi 11 раздают бесплатно и рассказали
Сегодня, 28 декабря был представлен Xiaomi Mi 11, чьи продажи стартуют 1 января 2021 года и это первый флагман с Snapdragon 888. Помимо прокаченного звука и крутого дисплея, есть у новинки одна заметная особенность — поставляться она будет в легкой и компактной упаковке, а добиться этого удалось за счет изъятия зарядки из комплекта поставки.
Похоже, что забота о природе становится трендом и за дело уменьшения углеродного следа взялась и Xiaomi. Но сделала она на свой манер. Как оказалось, компания не стала насильно лишать пользователей зарядного устройства, а дала им право выбора. Так, есть стандартная версия Xiaomi Mi 11, и она действительно идет без зарядного адаптера. А есть «расширенная» модификация и вместе с ней пользователь получает блок Xiaomi Gallium Nitride GaN Type-C 55W White. При этом стоимость обеих версий идентичная. Т.е. по факту пользователю не нужно будет доплачивать за зарядку. По крайней мере, так будет на рынке Китая, а вот как поступят с международной версией, информации нет.
Кроме того, в конце презентации Лэй Цзюнь рассказал о том, чем отличается Xiaomi Mi 11 от Xiaomi Mi 10. Отличий набралось немало:
|
Характеристики
|
Xiaomi Mi 10
|
Xiaomi Mi 11
|
Дисплей
|
6,67ʺ, FullHD+, 1120 нит,
90 Гц + 180 Гц, уровней яркостей 4096, Gorilla Glass 5
|
6,81, QuadHD+, 1500 нит, 120 Гц + 480 Гц, уровней яркостей 8192, 10 бит, Gorilla Victus
|
Платформа
|
Snapdragon 865, AnTuTu около 600тыс.
|
Snapdragon 888, AnTuTu около 745тыс.
|
Память
|
LPDDR5 5500 Мбит/с, UFS 3.0
|
LPDDR5 6400 Мбит/с, UFS 3.1
|
Аккумулятор
|
4780 мАч
|
4600 мАч
|
Зарядка
|
проводная 30 Вт, беспроводная 30 Вт
|
проводная 55 Вт, беспроводная 50 Вт
|
Динамики
|
стереодинамики
|
стереодинамики, настроенные Harman Kardon
|
Основная камера
|
108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп
|
108 Мп + 13 Мп + 5 Мп
|
Цена
|
8/128 Гб — $573, 8/256 Гб — $616, 12/256 Гб — $673
*в Китае стартовая цена 3999 юаней ($573), курсовая разница из-за падения отечественной валюты
|
8/128 Гб — $611, 8/256 Гб — $657, 12/256 Гб — $719
*в Китае стартовая цена 3999 юаней ($611), курсовая разница из-за падения отечественной валюты
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