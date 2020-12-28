Представлен Xiaomi Mi 11: лучший дисплей, лучшая платформа и лучший звук

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Xiaomi Mi 11 получил Snapdragon 888, передовой экран в отрасли, звук от Harmon Kardon и не самые лучшие камеры

Сегодня в Китае состоялась презентация Xiaomi Mi 11. В этом году титульный флагман дебютировал в одиночку без Pro-версии и минимумна 1,5 месяца раньше обычного срока. Санкции США против Huawei позитивно сказываются на возможности Xiaomi плотно обосноваться в тройке крупнейших производителей смартфонов, поэтому компания и спешит воспользоваться открывшимися возможностями занять позиции производителя лучших китайских флагманов.

Компания не изменила себе и сделала Xiaomi Mi 11 предельно актуальным по дизайну, заодно и выделив его на общем фоне. Камеры на тыльной стороне смартфона собраны в квадратик, но его углы сделали сглаженными и сами модули постарались обыграть оригинально, чтобы избежать обвинений в копировании чьих-то идей.

С лицевой стороны — типичный представитель наших дней: большой дисплей с тонкими рамками и покатые края, которые многие считают чистейшим злом по части комфорта работы. Здесь же находится камера для селфи. Она получила отверстие небольшого размера и датчик на 20 Мп. На верхнем торце — ИК-передатчик, микрофон и второй динамик. Нижняя грань вмещает порт USB Type-C, динамик и двойной слот для SIM‑карты. Само собой, 3,5 мм разъем для наушников отсутствует (к этом уже пора привыкнуть) и влагозащита не появилась, но радует, что установка стереодинамиков входит в привычку Xiaomi. И в этот раз их настройкой занимались специалисты Harman Kardon.

Спереди и сзади стекло Gorilla Glass Victus и это первый флагман с просторов Китая, получивший сверхпрочное стекло последнего поколения. Но оно абсолютно не гарантирует отсутствие повреждений при падении. Снизить риск быть «убиенным» позволит облачение Xiaomi Mi 11 в чехол и в комплект поставки его включили. Но на манер Apple новинка не комплектуется зарядным блоком. объяснили его отсутствие заботой о природе и необходимостью беречь окружающую среду. Но тем, кому вся эта зеленая тематика чужда и ему требуется зарядный адаптер, компания готова продать вас смартфон в комплекте с адаптером и за его присутствие придется доплатить $15.

Идентификация пользователя производится при помощи сканирования отпечатка пальца — датчик встроен в экран Xiaomi Mi 11. Сенсор оптический, на влажные пальцы не реагирует, но обещано что по скорости срабатывания нареканий не будет. На смартфон прямо «из коробки» установлен Android 11с фирменной оболочкой MIUI 12.

В Xiaomi Mi 11 установили лучший суперэкран. Технология AMOLED, цветовой охват DCI-P3, HDR10+, 10 бит, 8192 уровней регулировки яркости и частота обновления 120 Гц. И впервые в устройстве Xiaomi разрешение довели до QuadHD+ (3200х1440 точек). Диагональ дисплея составила 6,81 дюйма. Чтобы подтвердить, что флагману достался крутой дисплей, его протестировали специалисты DisplayMate и выставили им наивысшую оценку A+. Именно в плоскости экрана лежат одни из главных рекордов компании. Всего улучшений насчитали 13.

Неудивительно, что Xiaomi Mi 11 обладает главной платформой Android-флагманов следующего года — Snapdragon 888. Привилегированность новинки в том, что он первым получил лучший процессор на рынке для лагеря Android. У него восемь ядер, организованных по схеме 1+3+4 и звездой стало суперядро Cortex-X1. Еще две ключевые особенности нового чипа — графика Adreno 660 и встроенный 5G‑модем. Результаты синтетических тестов говорят сами за себя: Xiaomi Mi 11 самый производительный Android-флагман, на котором можно спокойно запускать любые игры. Новый процессор мощнее Snapdragon 865, смело побеждает Kirin 9000 и Kirin 990 «тут и рядом не стоял». По итогам забега в AnTuTu чип набрал 745 942 балла.

Рады сообщить, что в Xiaomi Mi 11 установлена самая современная оперативная память LPDRR5 и не обошлись без высокотехнологичной постоянной памяти — она здесь UFS 3.1. Чтобы пользователи могли в полной мере насладиться флагманскими чертами новинки предложили быстрый Wi-Fi 6 и озаботились охлаждением, установив современную систему охлаждения VS. Из приятных моментов также стоит отметить NFC, Bluetooth 5.2 и двухдиапазонный GPS.

Рекорды в емкости аккумулятора и скорости зарядки устанавливать не стали. У Xiaomi Mi 11 батарейка на 4600 мАч и это меньше того источника питания, который предлагал предшественник. Смартфон поддерживает быструю 55 Вт проводную зарядку. Мощность беспроводной зарядки составила 50 Вт и обратной зарядки — 10 Вт. Заряжается аппарат до 100% всего за 45 минут.

Солидный набор характеристик новинки дополнен не самыми лучшими камерами. Увы, особого прогресса на фоне предшественника не случилось. На тыльной стороне главная камера у Xiaomi Mi 11 — 108 Мп сенсор. Эта 1/1,33-дюймовая матрица оборудована объективом с апертурой f/1.85. Эквивалентное фокусное расстояние составляет 25 мм и есть оптический стаб. Сочетается она с широкоугольным модулем на 13 Мп и макромодулем на 5 Мп.

На свой титульный флагман компания выставила цены на уровне Xiaomi Mi 10: 8/128 Гб — $611, 8/256 Гб — $657 и 12/256 Гб — $719. И это прайс без зарядного адптера в комплекте. Если выбрать вариант с зарядкой в блоке, придется заплатить на $15 больше.

Технические характеристики Xiaomi Mi 11:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28А), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (34/38/39/40/41/42), 5G

Операционная система: Android 11, оболочка MIUI 12

Дисплей: 6,81ʺ, 3200х1440 пикселей (QuadHD+), OLED, 120 Гц, 10 бит, яркость 1500nit,﻿ контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 480 Гц, 515ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass Victus

Платформа: Snapdragon 888 ядер (Kryo 680 до 2,84 ГГц) 5 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 660

Оперативная память: 8/12 Гб, LPDDR5

Постоянная память: 128/256 Гб, UFS 3.1

Основная камера: три датчика, 108 Мп (1/1,33ʺ, 7Р, 1,6 мкм (4-в-1), OIS. f/1.85) + 13 Мп (широкоугольный, угол обзора 123 градуса, f/2.4) + 5 Мп (макросъемка, f/2.4, 1,75 мкм), светодиодная вспышка, 8К@30fps

Фронтальная камера: 20 Мп, f/2.2

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт

Датчики и разъемы: USB Type-C, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), Face Unlock, Smart PA, два динамика 1216, пульсометр (датчик отпечатков)

Аккумулятор: 4600 мАч, быстрая 55 Вт, беспроводная 50 Вт и реверсивная 10 Вт зарядки

Размеры: 164,3х74,6х8,06 мм (стекло), 164,3х74,6х8,56 мм (кожаный вариант)

Вес: 196 грамм (стекло), 194 грамма (кожаный вариант)

Цвета: стекло (черный, белый, голубой), кожаный (лавандовый, белый и золотистый)