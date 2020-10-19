Xiaomi Mi 11 получит эксклюзивную фишку на первых порах

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Xiaomi Mi 11 будет единственным флагманом на Snapdragon 875 в течение определенного времени

Чем ближе будет анонс Xiaomi Mi 11, тем больше информации о флагмане будет появляться в сети. Не сложно предположить, что аппаратной основой новинки станет платформа Snapdragon 875, анонс которой ожидается в первых числах декабря. В сети уже мелькали слухи, что Xiaomi Mi 11 в числе претендентов первым предложить новый чип Snapdragon 875. А соперничать за право быть пионером, как всегда, придется с Samsung и ее флагманами серии Galaxy S21.

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Достаточно авторитетный информатор Digital Chat Station подтвердил предположения, что Xiaomi Mi 11 получит чипсет Snapdragon 875. По его данным, эта модель действительно первой в Китае удостоится нового 5-нанометрового процессора от Qualcomm. Важно еще и то, что компании удалось получить привилегию в виде определенного срока, в течение которого Xiaomi Mi 11 будет эксклюзивным и единственным устройством с Snapdragon 875 на борту в Китае.

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Когда ждать премьеру флагмана, не сообщается. Но с большой долей вероятности Xiaomi Mi 11 представят в первом квартале следующего года. Возможно, как и Samsung, компания поспешит с анонсом нового поколения флагмана и представит его в январе.

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На данном этапе инсайдеры не особо активны в части слива сведений о Xiaomi Mi 11. Остается лишь строить прогнозы, что флагман предложит OLED-дисплей, до 16 Гб оперативной памяти, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком на 108 Мп, проводную на 100 Вт и беспроводную на 80 Вт зарядки.

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Источник: gizmochina