Xiaomi снова всех переиграли: компания представила беспроводную зарядку мощностью 80 Вт

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Китайский производитель Xiaomi смогли обуздать 80-ватнную беспроводную зарядку раньше всех.

В прошлом году Xiaomi представила технологию беспроводной быстрой зарядки Mi Charge Turbo 30W, которая может заряжать аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч до 100% всего за 69 минут. Позже, в августе этого года, она представила технологию беспроводной быстрой зарядки для Mi 10 Ultra мощностью 50 Вт, которая сможет зарядить батарейку устройства емкостью 4500 мАч от 0 до 100% всего за 40 минут.

Сегодня компания представила технологию беспроводной быстрой зарядки на 80 Вт, которая может зарядить аккумулятор устройства емкостью 4000 мАч от 0 до 100% всего за 19 минут. Как вам такое, китайские конкуренты?

Напомним, что предыдущий рекорд беспроводной зарядки держали OPPO. Их технология AirVOOC мощностью 65 Вт могла полностью зарядить батарею 4000 мАч за 30 минут.

Xiaomi продемонстрировала новый стандарт быстрой зарядки на примере модифицированного Mi 10 Pro, аккумулятор которого (емкость 4000 мАч) заряжается до 10% за 1 минуту, 50% за 8 минут и 100% за 19 минут.

На презентации нового зарядного устройства Xiaomi сказали, что эта технология беспроводной зарядки будет продолжать свое развитие и распространение. В результате этого беспроводная зарядка должна будет заменить проводную зарядку в самое ближайшее время. Заявление сильное, но посмотрим, как дела будут развиваться на самом деле.

Производитель не уточнил, какой смартфон Xiaomi будет использовать эту технологию в первую очередь.

Видеопрезентация:

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Источник: Android Authority



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