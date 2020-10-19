Oppo, Vivo и Xiaomi резко наращивают закупку комплектующих. Что это значит?

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Угроза санкций или дерибан доли Huawei подтолкнули Oppo, Vivo и Xiaomi запасаться компонентами

США патологично подозрительны, постоянно ищут шпионский след в череде событий и находятся в поиске угроз своей национальной безопасности. А санкции стали излюбленным приемом Америки против неугодных. Последние два года под санкции попала Huawei и все «дочки» компании без исключения. В попытке технологического господства и в рамках торговой войны с Китаем, нет гарантии, что давление не будет оказано и на других китайских производителей.

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Все это хорошо понимают и другие смартфоностроители и, возможно, из-за опасений оказаться под санкциями они начали заранее запасаться необходимыми комплектующими. Так, пришло сообщение, что японские производители электроники получили рекордные объемы заказов на компоненты от Oppo, Vivo и Xiaomi. А анонимный источник одной из японских компаний заявил о том, что один из производителей смартфонов даже попросил спроектировать ряд комплектующих без применения американских технологий и компонентов.

Поговаривают, что закупать больший объем комплектующих компании подстегнула угроза оказаться в санкционном списке США. Но, возможно, крупнейшие вендоры лишь хотят воспользоваться ситуацией и упрочить свое положение на рынке на фоне падения Huawei. Больший объем закупки комплектующих может означать лишь желание выпустить больше смартфонов, чтобы занять долю обескровленного соотечественника.

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Источник: cntechpost