Xiaomi Mi 11 Pro заставит говорить о себе, Apple создаст «умные» носки и OnePlus Watch отстой

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В шаге от премьеры Xiaomi Mi 11 Pro, стартовали продажи Galaxy A52 и Galaxy A72, Xiaomi все же займется электрокарами, а Apple мечтает создавать умную одежду

Суббота традиционный день, когда мы подводим итоги уходящей недели и рассказываем о самых интересных событиях и новостях. Сегодняшний день не исключение, поэтому приступим.

Объективно, прошедшие дни не были особо насыщенными на события, но кое-что интересное все же далось разузнать. Так, Visa готовится к выпуску карт с валютой оплаты биткоин, а Facebook хочет научиться считывать наши мысли при помощи умного браслета. А вот YouTube не гнушается плагиатом и выпустил свой аналог TikTok.

На этой неделе наконец-то появилась определенность с судьбой линейки Galaxy Note. Ее не прикрыли, но паузу сделают — в этом году серия не получит обновление. Но в августе Samsung не оставит нас без новинок и представит Galaxy S21 Fan Edition.

﻿Не дождетесь — такому принципу следует Huawei, которая про запас зарегистрировала торговые марки от P60 до P100. На всякий случай, а заодно и демонстрация того, что мы держимся и нас не сломить. Но все же проблемы с выходом Huawei P50 есть и его отложили до мая.



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Расскажем почему перестали мечтать и ждать выхода OnePlus Watch, а также о том, что компания подтвердила выпуск OnePlus 9R, но, увы, смартфон не для всех. Его планируют продавать только в Индии.

В числе прочих новостей не забыли рассказать о том, что стало известно о серии Realme 8 и смартфоне Realme GT Neo, а также поведаем о своем желании столкнуть лбами Poco F3 и Realme X7 Pro Extreme Edition.

Солнцеликая Apple патентует сканер в дисплее, который сможет распознавать узор даже с влажных пальцев. А еще она подумывает о том, чтобы сделать одежду умной с функцией тактильного вывода.

Любимая многими Xiaomi может стать примером для других в деле «дать оплеуху США». Ряд китайских компаний всерьез раздумывают пойти по пути Xiaomi и судиться с американским правительством. Вновь заговорили о том, что Xiaomi все же ворвется в сегмент электрокаров. Дефицит же чипов заставил ее кинуться в «объятия» MediaTek. Об этих и других новостях — на видео.