Xiaomi Mi 11 - разочаровал и наплевал в душу всем фанатам

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Все о Xiaomi Mi 11 по следам презентации — характеристики, цены, что нового и почему это откровенно скучно, а от Xiaomi ожидали большего

Каждый год перед анонсом титульных флагманов от Xiaomi только и разговоров, чего от них ждут, насколько они крутые и будет ли милостива компания в плане ценообразования. По большому счету, первые тревожные звоночки о Xiaomi Mi 11 прозвучали всего за пару дней до релиза, после того, как фанаты узнали, что «дело Apple» по части исключения зарядки из комплекта подхватила Xiaomi. Но оказалось, что главные разочарования приберегли до премьеры Xiaomi Mi 11.

В какой-то мере многие лояльны к марке Xiaomi, прежде всего, из-за демократичных ценников. Но по мере роста цен все больше многие задаются вопросом: а за что я плачу? Будет ли правильным шагом проголосовать долларом за новинку? Пожалуй, сегодня случился тот самый случай, когда выпишем рекомендацию владельцам Xiaomi Mi 10 отказаться переходить на Xiaomi Mi 11.

В случае с новинкой не случилось открытий или чего-то невиданного, все идет своим неспешным чередом, где-то прибыло, но где-то и убыло. В период некого безвременья или перехода от флагманов с Snapdragon 865 к аппаратам с Snapdragon 888, у Xiaomi был шанс захватить первенство, выпустить свой флагманский флагман, продемонстрировать заявку на технологическое лидерство. Но судя по всему, в случае с Xiaomi Mi 11 этот шанс упущен.

У флагмана нет ни одной «вау-фишки», это качественный и добротный аппарат. С богатым и дорогим, но избыточным по характеристикам дисплеем, с новым чипом, но его возможностей с избытком, прокачали зарядку, но урезали емкость батарейки. Но самый большой компромисс — камеры. Сегодня предлагать флагман без телевика и оптического зума, попросту не солидно. И в Xiaomi Mi 11 уже нет той привлекательности, что демонстрировали в свое время «народные» флагманы.

При всем вышесказанном, мало кто откажется заполучить Xiaomi Mi 11 абсолютно бесплатно. И такой шанс есть. Чтобы принять участие в розыгрыше от вас потребуется выполнить такие действия:

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Итоги розыгрыша подведем 28 января и в этот же день разыграем 10 наушников Xiaomi AirDots 2.