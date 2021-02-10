Xiaomi Mi 11T уже в пути

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Xiaomi Mi 11T могли заметить на сайте FCC

Титульные флагманы Mi от Xiaomi с латинской буквой Т — это так называемые доступные флагманы, т.е. аппараты, обладающие топовым железом и функциональностью, но в них специально что-то упростили, чтобы они стояли на ступеньку ниже настоящих флагманов. Такими стали Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 10T и таким же обещает быть Xiaomi Mi 11T.

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Не так давно в базе данный Федеральной комиссии по связи США (FCC) была найдена модель с индексом 2107113SG. С большой долей вероятности она получит чипсет Snapdragon 888 и есть прогноз, что она станет частью семейства Xiaomi Mi 11T. Можно предположить, что это будет все же Pro-версия, тогда как базовый Xiaomi Mi 11T может предложить чип Snapdragon 870 или Snapdragon 860.

Кроме того, упомянуто, что Xiaomi Mi 11T может поддерживать сверхширокополосную (UWB) технологию связи, которую можно найти в таких смартфонах как iPhone 12 и Samsung Galaxy S21 Ultra.

Напомним, что серия Xiaomi Mi 10T дебютировала в сентябре прошлого года и первый осенний месяц может стать временем выхода и линейки Xiaomi Mi 11T. Помимо базовой версии могут представить Xiaomi Mi 11T Pro и Xiaomi Mi 11T Lite. Почти наверняка новинки получат OLED-дисплеи с повышенной частотой обновления, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч, технологию быстрой зарядки и многомодульные основные камеры.

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Есть также смелое предположение, что Xiaomi Mi 11T или Xiaomi Mi 11T Pro получат камеру под дисплеем. Но такая перспектива вызывает скепсис. Все же новинкам по статусу быть упрощенными версиями флагманов и вряд ли кто-то из них позаимствует фишку Xiaomi Mi Mix 4, который выйдет в августе.

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Источник: xiaomitoday