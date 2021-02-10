MIUI 13 предложит виртуальное расширение RAM. Но есть нюанс

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Расширять виртуально оперативную память позволят только моделям с флагманскими чипами

Xiaomi готовится провести в августе масштабную презентацию, в рамках которой покажет ряд новинок. Запомнится ивент и анонсом фирменной оболочки MIUI 13. На днях один из китайских источников подкинул информацию о том, что предложат в новой прошивке. В числе новшеств — функция виртуального расширения оперативной памяти. По слухам, увеличить ее можно будет на 3 Гб.

Подкачка памяти эффективна тогда, когда на смартфоне есть небольшой объем оперативки. Такая фишка не особо важна для тех устройств, где оперативной памяти более чем достаточно. Но по каким-то причинам компания решила обойти стороной модели, где оперативки немного.

По сведениям одного из источников, функцию подкачки оперативной памяти c MIUI 13 получат только те устройства, которые базируются на Snapdragon 888, Snapdragon 870 и Snapdragon 865. Такими аппаратными платформами обладают топовые устройства, которые получили и без того приличный объем оперативки. Они не особо нуждаются в расширении оперативной памяти, тогда как модели, которым эта функция более нужна и важна, остались за бортом. Возможно, позднее она доберется до смартфонов Xiaomi попроще. Но не факт.

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Другие новшества, которые появятся в MIUI 13, включают с себя возможность играть в игры в плавающих окнах приложений, новые значки на рабочем столе, анимацию и звуки.

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Источник: weibo