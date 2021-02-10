Xiaomi Mi 12 и Redmi Note 11 крутые, подробности о Galaxy S22 UIltra и iPhone SE (2022) удивит

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Лето прочно вступило в свои права и царит нега. Проходит скучная MWC 2021 и источники все меньше подкидывают действительно стоящих инфоповодов. Но это вовсе не означает, что ничего не происходит, и мы не найдем для вас чего-то действительно любопытного для очередного дайджеста новостей.

На главный релиз недели претендует Snapdragon 888 Plus, который стал лишь разогнанной версией Snapdragon 888. Насколько производителям удастся обуздать горячий нрав процессора узнаем в третьем квартале, когда представят смартфоны с ним на борту.

Пришло сообщение, что в Кембридже нашлись ученые, сумевшие создать быструю зарядку, которая стоит копейки, заряжает аккумуляторы за минуты и никак не вредит их сроку службы.

Наблюдаем падение курса криптовалюты вместе с ним и снижение стоимости видеокарт в Европе. Узнали, что Google Pixel 5a появится в августе, но география продаж будет скудной. А также стало известно, что Huawei P50 дадут чип Snapdragon 888, но без 5G-модема. Huawei попутно строит фабрику для производства процессоров в Китае и в следующем году планирует начать их выпуск.

Показали качественные рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra и поведали, чем будет впечатлять уберфлагман. На MWC 2021 южнокорейский гигант представил прошивку для умных часов One UI Watch, а первый гаджет с ней покажут в августе.

Рассказываем о кадровых изменениях внутри OnePlus и высоко оцениваем шансы на успех OnePlus Nord 2. А Xiaomi уже работает над Mi 12 и Redmi Note 11. Обсудим, что интересного покажут новинки. Эти и другие новости — на видео. Приятного просмотра!