Xiaomi начала отправку бета-версию Android 10 на Redmi Note 7

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Выход Android 10 для легендарного старичка Redmi Note 7 сопровождался заметными проблемами: первые бета-версии содержали критические ошибки, из-за чего выход стабилки задерживался. Однако, судя по всему, китайским программистам удалось решить все проблемы – не зря же уже больше месяца доступна прошивка для китайского региона, спокойно работающая на базе Android 10. Как и всегда, после родного региона, китайская компания готовит обновление ПО для остального мира, начиная с рынка Индии.

Обновление с номером версии 11.0.2.0 QFGINXM будет отправлено по воздуху ограниченному количеству пользователей. Скорее всего, пользователи, которые были выбраны для бета-тестирования данной версии прошивки, должны будут поделиться своими отзывами. Если проблем с обновлением не будет, полное развертывание ожидается на территории Индии в течение недели.

Тем не менее, отправка обновления будет приостановлена в случае возникновения ошибок или появления жалоб со стороны пользователей, получивших обновление.

Список изменений, к сожалению, не был выпущен, а ссылка на скачивание обновления на данный момент недоступна. Те, кто получил обновление, также не могут поделиться ссылкой на скачивание. Тем не менее, в посте было указано, что данная версия MIUI должна «привнести все функции Android 10, которые уже доступны», то есть темную темы для всех приложений и улучшенный уровень безопасности.

Обновление также должно добавить новые анимации, темы, обои и улучшенную систему уведомлений. И вишенкой на торте должно стать добавление последнего патча безопасности Android.

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Источник: Mi.com