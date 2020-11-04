Xiaomi Mi Airdots Pro 2, наушники Blitzwolf AIRAUX и маршрутизатор от Xiaomi предлагают со скидкой

36

Глобальная распродажа назначена на 11 ноября и китайские интернет-магазины активно готовятся к ней, публикуя скидки и купоны, позволяющие купить какие-товары по сниженной цене. Многие предпочитают приберечь деньги до распродажи 11.11, отказываясь от покупок. Но это вовсе не означает, что скидок нет и купить что-то за меньшие деньги сейчас нельзя. Поэтому не отказывайтесь от покупок, если увидите что-то стоящее и за привлекательный прайс, то всерьез подумайте — возможно, сейчас самое время совершить покупку.

Беспроводные наушники Blitzwolf AIRAUX

Характеристики: AA-UM3, Bluetooth 5.0, IPX5, аккум. наушника/кейса 50 мАч/500 мАч

Цена: $18,79 - https://lite.bz/VNMpW

Промокод "SUVMXDLSVVWL"

Наушники Xiaomi Mi Airdots Pro 2

Характеристики: TWSEJ02JY, Bluetooth 5.0, ENC, LHDC

Цена: $34,88 - https://lite.al/bPdig

Промокод "9XUF9V53Y3EC"

Гигабитный двухдиапазонный маршрутизатор Xiaomi Mi

Характеристики: AX1800, Qualcomm APQ6000, MU-MIMO, WIFI6, одновременное подключение до 128 устройств

Предложение для РФ

Цена: $44,46 - https://lite.bz/doGUFn

Промокод "1111admitad300"