Xiaomi Mi Band 6 готов! Galaxy A52 переоценен и "PlayStation 5" от Apple

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Много подробностей о Xiaomi Mi Band 6, Samsung представит дорогие среднего уровня смартфоны и перейдет на рельсы 3-нм техпроцесса, инсайдеры показали OnePlus 9, а Realme попробует свои силы в создании ноутбуков

Последние дни выдались богатыми на новости. Так, в Китае уже начали принимать заказы на Meizu 18, который еще не представлен и неизвестно, когда это произойдет. Но изрядно поредевшей армии фантов это не мешает организовать небольшую импровизированную очередь из тех, кто готов купить «кота в мешке».

На фоне разгоревшейся дискуссии, почему же не «взлетел» iPhone 12 mini, появилось сообщение, что опыт Купертиновцев не остановил Sony от создания Xperia Compact нового поколения. А еще у японцев наконец-то дошли руки до выпуска флагмана, который был представлен почти год назад.

И еще на этой неделе стало известно, что Samsung неплохо так вложится в строительство нового завода, который будет производить 3-нм чипы, а также может установить непомерно высокие ценники на Galaxy A52 и Galaxy A72. Еще одна интересная новость — смарт-часы компании научат измерять уровень сахара в крови.

В очередной раз пришло предсказание о выходе смартфона с подэкранной камерой и на этот раз это Oppo Find X3. В марте нас могут порадовать анонсом OnePlus 9/9 Pro, где «прошка» вновь будет претендовать на звание лучшего китайского флагмана.

Realme займется выпуском ноутбуков, Apple обновит смарт-часы и приставку. А под конец подборка новостей от Xiaomi, которая всерьез намерена изымать из стандартного комплекта поставки смартфонов зарядные устройства, а также готовится рвать конкурентов на рынке носимой электроники с Mi Band 6. Больше и подробнее — на видео.