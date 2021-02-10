Xiaomi Mi Band 7 потолок, залет с Redmi Note 12 и самое важное о iPhone 14

241

По традиции в субботу вспоминаем самые важные события уходящей недели. В целом прошедшие дни были спокойными и не отметились какими-то громкими анонсами. Но без интересных новостей и новых устройств производители нас не оставили, о чем и рассказываем.

На этой неделе стало известно, что такие компании как Apple, Google, Amazon и другие сливали конфиденциальную информацию. Они были уверены, что действуют в рамках закона и предоставляют ее по запросу правоохранительных органов. По факту же запросы были подделаны хакерами и отправлены с фейковых адресов. Полученную информацию они использовали для шантажа и вымогательства.

Примечательно, что в условиях дефицита чипов Индия также вознамерилась строить свою полупроводниковую промышленность. Для чего хотят привлечь крупнейших чипмейкеров в мире. Готовы ли они протянуть руку помощи Индии, ясности нет.

Тем временем в Китае компания Geely получила патент, демонстрирующий возможный дизайн первенца. Google вывела в свет первую бета-версию Android 13 для пользователей, а Huawei отметилась выходом складного смартфона, «бюджетного» планшета и фитнес-браслета. Потенциально для нас интересен только носимый гаджет, которому прокачали разнообразные датчики.

На неделе OnePlus отметилась выходом OnePlus 10R и OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, а также корпит над OnePlus Nord 3, который должен стать чуть упрощенной версией первого из названых смартфонов. Новинки оказались предсказуемыми и дорогими, ждать, что они будут популярны, не стоит.

Apple продолжает работать над серией iPhone 14 и на днях нам показали передние панели всех четырех новинок. Слухи подтвердились, что «простые» версии продолжат нести в массы монобровь, а «прошки» предложат решение с «кругляшом» для фронталки и овальным вырезом под датчики Face ID.

Xiaomi продолжает разочаровывать и следует тактике «конвейера», выпуская однотипные решения под разными брендами. Свежий пример — выход POCO F4 GT, ставший ребрендингом Redmi K50 Gaming Edition. Для массовой аудитории выпустили POCO M4 5G, который в свою очередь смахивает на Redmi Note 11E. На неделе подоспели подробности о Xiaomi Mi Band 7, Xiaomi 12 Lite и предстоящем выходе серии Redmi Note 11T. Больше и подробнее — на видео. Приятного просмотра и хороших выходных!