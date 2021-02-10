Xiaomi Mi Mix 4: представьте Xiaomi Mi 11 Ultra с инновационной фронталкой

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Xiaomi Mi Mix 4 должен предложить подэкранную камеру и начинку от Xiaomi Mi 11 Ultra

После экспериментального Xiaomi Mi Mix Alpha и складного Mi Mix Fold имиджевая линейка компании должна пополниться более понятным и массовым Mi Mix 4. Приближение анонса будет выдавать обилие слухов и утечек, касающихся новинки, сейчас же нам предлагают довольствоваться крупицами информации о Mi Mix 4 и фантазиями на тему дизайна новинки.

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На днях на своей странице в Twitter известный сетевой информатор Ice Universe выложил изображения концепта Xiaomi Mi Mix 4. В центре внимания лицевая панель. В представлении источника, экран смартфона должны «растянуть» на всю переднюю панель, где нижний подбородок свели до минимальной возможной величины.

Ice Universe безапелляционно заявляет, что он на 100% уверен, что Xiaomi Mi Mix 4 получит камеру под дисплеем и, скорее всего, экран будет изогнут по кромкам и здесь найдут свое применение «другие новые технологии». Другой ресурс Xiaomiui уверяет, что смартфон будет крут внешне и по своей начинке, но в плане «железа» нам покажут все тот же Xiaomi Mi 11 Ultra, но с подэкранной камерой и технологией миллиметровых волн 5G mmWave.

Когда же состоится премьера Xiaomi Mi Mix 4, информация не приводится. Нам остается только ждать анонс, чтобы понять, сумеет ли Xiaomi предложить действительно зрелое и достойное исполнение камеры под поверхностью дисплея.

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Источник: twitter