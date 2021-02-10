Xiaomi Mi MIX 4 Pro Max. Именно так может называться первый гибкий смартфон от Xiaomi

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В сети все больше слухов о будущем гибком смартфоне от Xiaomi

Сегодня известный инсайдер Росс Янг сообщил, что первый складной смартфон Xiaomi может называться Xiaomi MIX 4 Pro Max.

Интересно, что согласно его источникам, гибкие дисплеи для этого телефона будет поставлять компания Huaxing Optoelectronics, а не Samsung.

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Далее, он информирует о том, что дисплеи от Samsung компания получит ближе к концу года, и они будут крупнее. Скорее всего, утечка указывает нам на то, что Xiaomi работает уже над вторым поколением складного телефона, где и будут применяться большие экраны от Samsung.

Напомним, что ранее нам уже показывали прототип Xiaomi с гибким дисплеем. Тогда соучредитель компании Лин Бин показал смартфон, который складывается наружу. Также он заявил, что они успешно справляются с трудностями при разработке гибких смартфонов и готовят адаптированную MIUI, специально для новых сценариев использования на таких устройствах.

До этого мы уже делились слухами о том, что анонс гибкой модели от Xiaomi можно ожидать «очень скоро». Если это так, мы вправе ожидать еще больше утечек и сливов.

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Источник: news.mydrivers.com