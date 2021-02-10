Xiaomi готовит сгибающийся смартфон который может порадовать ценой
Первый гибкий смартфон от Xiaomi может выйти очень скоро
Никто не сомневается, что над выпуском складных смартфонов думают все успешные бренды. Это хороший шанс и себя показать и рынок проверить.
Вот и компания Xiaomi, которая отлично себя чувствует, вполне ожидаемо, готовит нам свой первый сгибающийся смартфон.
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Утечка основана на данных о прошедшей сертификации в Китае. Сообщается, что первый гибкий смартфон от Xiaomi уже сертифицирован и буквально очень скоро у нас будет возможность увидеть первые сливы, анонсы и дату презентации. Пока известно лишь то, что смартфон будет складываться внутрь, диагональ дисплея составит 8 дюймов и не будет фронтальной камеры. Примерный вид можно оценить на шпионском фото из Китая.
Ввиду расстановки сил в этом сегменте есть догадки, что китайский бренд пойдет по давно проверенной дороге и сможет предложить более дешевую альтернативу чем Samsug, Huawei и Motorola.
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Кажется, никто не против меньше платить за такие смартфоны. Однако остается открытый вопрос: насколько возможное понижение цены будет влиять на качество гибкой матрицы и её долговечность? На этот вопрос мы сможем ответить только после выхода смартфона и первого опыта пользования.
Пока что нам остается “зафиксировать” утечку и ждать подтверждения.
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Источник: mydrivers.com
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