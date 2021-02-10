Xiaomi Mi Mix 4 удивит, «инновации» в дизайне iPhone 13 и в Galaxy S22 уймут дрожание

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Новые подробности о Galaxy S21 FE и Galaxy S22, Huawei нашла виновника бед с нехваткой комплектующих, у Facebook очередной косяк, франшизы с PlayStation придут на смартфоны и другие новости

За прошедшие дни было несколько интересных событий и не обсудить их нельзя. Мало того, что практически любой может с легкостью заблокировать чужой аккаунт в WhatsApp, так еще в США нашелся одержимый фанатик, посчитавший, что, взорвав сервисы Amazon, он отрубит интернет в этой стране. Также Google выпустила крутое обновление для видеоредактора Photo и стало известно, что Sony выпустит мобильные версии своих франшиз на PlayStation. Обсудим эти и другие новости в новостной подборке.

Известный инсайдер опубликовал изображения Samsung Galaxy S21 FE и его дизайн не стал открытием — практически полная копия Galaxy S21. Также стало известно, что компания хочет реализовать технологию стабилизации со сдвигом матрицы и, возможно, именно этим и займутся специалисты Olympus, а получит ее первым Galaxy S22.

Кажется, в Huawei решили себя еще больше «закопать» отказавшись от зарядных адаптеров в комплекте. А еще компания напомнила, кому производители должны быть благодарны дефициту комплектующих.

На днях стало понятно, что Apple устроит 20 апреля очередной ивент и покажет там планшет. Спасибо Siri, проболталось. Также пришла новость, что модельный ряд Realme разживется новинкой с Dimensity 1100 на борту.

Xiaomi же прошедшие дни пришлось извиняться за косяки в программном обеспечении, которые привели к проблемам в работе дисплеев Xiaomi Mi 11 Lite и Redmi Note 10. Уже с уверенностью можно говорить о том, что главной фишкой Xiaomi Mi Mix 4 станет подэкранная камера, а также компания планирует удивить несколькими планшетами. В будущем обещана премьера Poco M3 Pro, который станет лишь клоном Redmi Note 10 5G. Эти и другие новости — на видео.