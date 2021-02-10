Xiaomi Mi Mix Fold: ажиотаж вокруг новинки и «любуемся» складкой на дисплее

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В сеть выложили «живые» снимки Xiaomi Mi Mix Fold, и компания похвасталась тем, что первую партию раскупили

Звездой вчерашней презентации стал складной Xiaomi Mi Mix Fold, ставший частью линейки, в рамках которой выходят имиджевые и экспериментальные смартфоны компании. Фишкой устройства стал гибкий 8,01 дюймовый дисплей и, конечно же, многих интересует, что там со складкой.

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Она есть и видна на «живых» снимках смартфона. Было бы наивно думать, что ее не будет. Все же технология гибких дисплеев относительно новая и логика подсказывает, что если дисплей складывается и при этом немного растягивается, то место сгиба является слабым местом, тут обязательно будет залом.

Но эта «особенность» Xiaomi Mi Mix Fold и высокая цена не стали препятствием для фанатов, которые успели заказать новинку в числе первых. Менеджер по новой продукции компании Ван Тенг Томас на своей странице в социальной сети в Weibo заявил, что первая партия складного смартфона была полностью раскуплена. Судя по всему, речь идет о предзаказе, ведь продажи складного смартфона стартуют 16 апреля и в продаже его еще нет.

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В любом случае будет интересно посмотреть на то, какой в итоге будет статистика продаж Xiaomi Mi Mix Fold. Удастся ли Xiaomi продать больше складных мобильников, чем Samsung и Huawei. А также ждем первых обзоров новинки и тестов на складывание/раскладывание, ведь компания заявляет, что смартфон выдержит 1 млн циклов, тогда как шарнирная часть прошла через тест на 200 тысяч сгибов.

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Источник: toutiao﻿﻿