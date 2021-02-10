У Xiaomi новый логотип и фирменный стиль. Попробуйте понять суть преобразований

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Чтобы подчеркнуть начало нового этапа развития, Xiaomi сменила логотип и разнообразила палитру корпоративных цветов

Вчера Xiaomi провела вторую часть своей презентации, которая в большей степени была посвящена не столько новым продуктам, сколько рассказу о том, что компания переосмыслила свой бизнес и начинает новый этап в своем развитии. Глава компании вещал со сцены, что у них есть силы, желание и опыт пробовать себя в новых направлениях. И вот такой новой стезей для них станет создание электромобиля.

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После этих слов на экране появился дом на колесах, к созданию которого подстегнул фанат компании, захотевший заполучить такой дом на колесах. А, как известно, желание фанатов закон для Xiaomi, и через три месяца авто было создано. Ставить на поток производство таких автомобилей компания не намерена, но если фанаты будут сильно настаивать, то Xiaomi вполне может прислушаться к их желаниям.

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Шутка это или Лей Цзюнь говорил серьезно, но китайский техногигант всерьез нацелен создать свой электромобиль и готов вложить $10 млрд в осуществление намеченного. Планы амбициозные, и, чтобы подчеркнуть начало нового этапа, а также значимость грядущих изменений, было решено обновить логотип и фирменный стиль. А приурочили это событие к 11-летию Xiaomi, которое будет праздноваться всего через неделю.

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Затем компания показала новый логотип, чем ввела в ступор публику. Старый квадратный логотип попросту заменили на новый с закругленными краями и сами буквы Mi стали едва заметно больше. Ничуть не смутившись глава компании заявил, что он понимает недоумение аудитории, ведь ничего кардинально не изменилось. И он был среди тех, кто изначально не понял задумки, но стоило ему побеседовать с японским дизайнером Кенья Хара, как все стало на свои места.

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Да кстати, на создание логотипа ушло четыре года, но что делали дизайнеры все это время, остается загадкой. Как и хотелось бы знать, платили им все четыре года или только уже за готовый логотип. Но для тех, кто не понял всей глубины задумки, дизайнер Кенья Хара принялся серьезно объяснять.

Он заявил, что он не просто банально взялся за округление углов, а пытался понять и проникнуться внутренним духом компании. Похоже, чтобы докопаться до сути, ему понадобилось несколько лет. Понимание философии Xiaomi и привели его к тому, что углы стали закругленными. Все это должно олицетворять переход в эпоху «интеллектуальной взаимосвязи», чтобы это не значило. Дизайнер с умным и серьезным видом пытался показать весь трудный и мучительный путь поиска нужного радиуса скруглений в поисках оптимального.

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﻿И он его нашел. Но если и после этого вы не поняли всей гениальности задумки и всерьез думаете, что дизайнер валял дурака и пытается нам объяснить какую-то дичь, то скажем, что одними закруглениями дело не завершилось. Логотип получил новый шрифт, а корпоративными цветами компании теперь будет не только оранжевый, но и черный и серебристый. Смене цветовой гаммы также попытались дать философское объяснение. Дескать это олицетворяет постоянное изменение в жизни, стремление к поиску и изысканиям, но при этом сохраняя баланс и индивидуальность. Интересно, под каким гипнозом находился совет директоров компании, когда давал добро на новый логотип и цвета?

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Как бы мы не иронизировали и не были профанами в восточной философии, чтобы понять глубинный смысл произошедшего, отныне у Xiaomi новый логотип. Его начнут продвигать повсюду.

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