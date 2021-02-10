Xiaomi Mi Mix Fold сдал тест на «живучесть» на отлично

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400 тысяч раскрытий. Столько выдержал Xiaomi Mi Mix Fold

В марте Xiaomi отметилась анонсом нескольких новинок, где «венцом творений» стал Xiaomi Mi Mix Fold с гибким дисплеем. Это отнюдь не массовый продукт, а экзотика или эксперимент. Для своего первого коммерческого мобильника компания предпочла вариант со сгибом посредине по аналогии с Galaxy Fold. И это при условии, что два года назад Xiaomi демонстрировала прототип с двумя сгибами.

Выбор форм-фактора, который складывается один раз очевидна, чем меньше сгибов, тем надежнее конструкция. Здесь важно избегать «усложнения» излишней механикой, которая в итоге является потенциальной угрозой для целостности конструкции.

Во время презентации Xiaomi Mi Mix Fold компания заявила о том, что он способен выдержать складывание-раскладывание 1 млн. Хотя сама компания дает гарантию на 200 тысяч складываний. Чтобы убедить публику, что китайцы создали по-настоящему надежный аппарат, было решено запустить тест-драйв с процессом складывания-раскладывания Xiaomi Mi Mix Fold. И все это демонстрировалось в прямом эфире.

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На сам тест выделили 7 дней, и специальная установка складывала смартфон каждые 1,6 секунды. За марафоном наблюдало более 2 млн человек и финишировал Xiaomi Mi Mix Fold с результатом 400 тыс. складываний. Если предположить, что пользователь будет не менее 100 раз в день раскрывать смартфон, то он вполне может рассчитывать минимум на 10 лет его нормальной эксплуатации.

Вот таким нехитрым способом компания показала, что ее Xiaomi Mi Mix Fold создан с заявкой на долговечность и в случае со складным устройством это немаловажный фактор.

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Источник: gsmarena