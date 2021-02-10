Компания тизерит особенности Redmi K40 Gaming Enhanced Edition

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Redmi K40 Gaming Enhanced Edition предложит один из лучших дисплеев на рынке и мощный вибромоторчик

Xiaomi продолжает подогревать интерес к предстоящему анонсу игровой версии Redmi K40, делая акцент на ключевых ее преимуществах. Сегодня компания опубликовала очередную порцию тизеров, где в центре внимания дизайн, дисплей и вибромотор.

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На одном из промо-плакатов показано, что Redmi K40 Gaming Enhanced Edition получил AMOLED-экран Samsung E4 с частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает 8192 степеней яркости и стандарт HDR 10+. Особый акцент сделан на толщине рамок. Так, подбородок обладает толщиной 2,7 мм, а рамки по трем сторонам экрана — 1,8 мм. Второй указывает на наличие мощного вибромоторчика, который обеспечит обратную тактильную связь.

Еще один тизер демонстрирует дизайн тыльной панели, где установили тройную тыльную камеру с подсветкой вокруг двух датчиков изображения. Посредине «спинки» нанесена надпись «Fighting», что в переводе с английского означает «борьба». С кем новинка планирует вступить в схватку, известно. Конкурировать она будет, прежде всего, с Realmi Neo GT.

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Напомним, что Redmi K40 Gaming Enhanced Edition получит поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт, аккумулятор на 5000 мАч и 6-нанометровый процессор Dimensity 1200. Предполагается, что стоимость смартфона составит около $300.

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Источник: Ithome, ithome﻿