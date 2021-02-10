Xiaomi Mi Pad 5 будет, прощай Redmi Note 10 Pro и iPhone SE 3 не близко

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Realme выпустила «убийцу» Redmi Note 10 Pro, MediaTek дала по носу Qualcomm, приложение из App Store обчистило карманы пользователей, а Samsung готовится гнуть смартфоны дважды

Неделя выдалась довольно активной. А ее главным хедлайнером стала Xiaomi, которая целых два дня презентовала новинки. Все остальные компании словно были в ступоре от происходящего и ничем интересным на поприще новинок не отметились. Пожалуй, кроме Realme, отметившейся анонсом сразу трех смартфонов, один из которых просто топчик. Но давайте обо всем по порядку, ведь несколько интересных новостей нам все же удалось найти.

Многие не верили в MediaTek, а чипмейкер взял и сделал практически невозможное — обошел Qualcomm на рынке мобильных чипов, став лидером с долей 27%. Довольно символично, что эта новость совпала с анонсом Realme GT Neo, ставшего первым устройством с флагманским Dimensity 1200 на борту. Кстати, сам смартфон стал сильным предложением на рынке, как по «железной» составляющей, так и по стоимости. Достойный ответ на выход Redmi Note 10 Pro.

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Но не обошлось и без разочарований Дефицит чипов на рынке только растет, а вместе с ним и будут расти ценники на смартфоны. Xiaomi и Realme уже предупредили о том, что стоит быть готовыми к этому.

На этой неделе Huawei представила свой фитнес-браслет Band 6, а фанаты компании скрестили пальцы, что компания все же сможет вернуться к производству чипов, а все благодаря ARM, представившей архитектуру для процессоров v9, которая не попадает под санкции США.

В сети также появился концепт Samsung Galaxy Z Fold 3, который гнется в двух местах и нашлось подтверждение, что Galaxy A82 действительно получит чип Snapdragon 855+.

По традиции не обошлась неделя без слухов о новых iPhone и согласно им iPhone SE 3 представят только в 2022 году и кардинальных преображений в дизайне ждать не стоит. Только в 2023 году панируют преобразить экстерьер «бюджетного» iPhone, увеличив заодно и диагональ дисплея.

Для многих не стала новостью то, что в наши страны Xiaomi Mi Mix Fold не привезут, а вот Mi 11 Ultra доберется до нас в конце апреля или начале мая по баснословной цене. Инсайдеры рассказали об игровом Redmi и планшете Xiaomi Mi Pad 5. По традиции приглашаем к просмотру видео, где рассказали об этих и других новостях.