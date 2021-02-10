Xiaomi Mi Pad 5 представляют настоящим монстром по «железу»

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В сети появились слухи о характеристиках Xiaomi Mi Pad 5

Создавалось впечатление, что Xiaomi отказалась от идеи множить модельный ряд планшетов. Но сама компания не давала публичных заявлений, что похоронила линейку Mi Pad, а в этом году и вовсе заявила о желании представить новый планшет. Каким он будет, она хранит молчание. А вот инсайдеры решили сделать свои предположения, какой будет новинка и энтузиасты заодно визуализировали ее.

Если говорить об изображениях Xiaomi Mi Pad 5, то энтузиасты (а это фанатский редер) решили привести новинку к дизайн-коду Xiaomi Mi 11. По крайней мере, камеру на тыльной стороне они срисовали с новоиспеченного флагмана компании. «Фасад» типичный для планшета, хотя рамки достаточно тонкие, как для этого типа устройства.

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Сетевые источники предполагают, что Xiaomi Mi Pad 5 получит дисплей разрешением 2К (3200х1200 точек) с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 480 Гц, а защищать его будет закаленное стекло Gorilla Glass 5. В его основе установят Snapdragon 870, предложат 8/12/16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128/256/512/512 Гб постоянной UFS 3.1.

Корпус изготовят из алюминиевого сплава, предложат боковой сканер отпечатков пальцев и поддержку стилуса, аккумулятор емкостью 10000 мАч и поддержку Wi-Fi 6. Основной камере приписывают датчики на 20 Мп + 13 Мп. Уже и по цене есть прогноз: от $619 до $851.

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Но это только слухи, которые вполне могут оказаться чьей-то фантазией и попыткой хайпа. Маловероятно, чтобы Xiaomi выпустила столько дорогой планшет и с такой начинкой. Скорее всего, настоящий Mi Pad 5 будет проще и за меньшую цену.

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Источник: mydrivers