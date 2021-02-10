Почему Redmi K40 получил врезанную в экран фронталку, а не выдвижной блок

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Глава Redmi объяснил отказ от всплывающей селфи-камеры дефицитом внутреннего пространства

Вчерашний день прошел под знаком Xiaomi, которая представила линейку Redmi K40. Оформление основной камеры новинки отсылает нас к Xiaomi Mi 11 с налетом идей от Huawei Nova 8. А вот «лицом» серия Redmi K40 уже не напоминает старшего брата Xiaomi Mi 11 и все из-за фронталки, которую встроили по центру экрана. Особенно гордится компания тем, что ей удалось сделать вырез минимально возможным — 2,76 мм.

Далеко не всем пришлось по душе то, что производитель стал «рыть» вырез под селфи-модуль и ностальгируют по всплывающей камере. Лю Вейбинг решил внести ясность с тем, почему компания приняла решение врезать фронталку в дисплей.

По его словам, реализовать выдвижной блок фронтальной камеры в Redmi K20 Pro и Redmi K30 Pro было решено ради того, чтобы предложить максимально возможное соотношение экрана к площади лицевой панели. Сделано это было ради приятного визуального восприятия от полноэкранного эффекта.

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Но, как утверждает топ-менеджера, выдвижной модуль слишком большой и занимает немало пространства внутри корпуса. Поэтому в этот раз решено «копать» выемку в экране, но ее постарались сделать максимально небольшой.

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Источник: mydrivers