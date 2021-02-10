«Независимый» Poco вновь выпустит под своей маркой один из новых смартфонов Redmi

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Poco наклеит свой шильдик на Redmi K40

Еще год назад бренд Poco казался позабытым и похороненным, но все изменилось в 2020 году. Компания выпустила серию смартфонов, среди которых оказались сильные игроки. Но проблема в том, что некоторые из них не были созданы с нуля, а компания попросту занялась ребрендингом. Так, Poco F2 Pro оказался лишь переименованным вариантом Redmi K30 Pro.

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Политика переклеивания шильдиков далеко не всем понравилась и была надежда, что Poco откажется от нее после того, как обретет независимость. Напомним, что в конце прошлого года Poco объявила, что отныне они становятся самостоятельными и пойдут параллельными путями.

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Но последняя информация указывает на то, что Poco и дальше займется ребрендингом. И менять шильдик будут Redmi K40. Так, один из участников форума XDA Developers сообщил, что в базе данных сингапурского сертификационного агентство IMDA обнаружили мобильник с модельным номером M2012K11AG и кодовым названием Alioth. И это номер идентичен тому, которым обладает Redmi K40 — M2012K11AС. Отличия только в последней букве. Похоже, что латинская буква G означает Global или глобальная версия. Это явный признак того, что Redmi K40 выйдет под брендом Poco, но вот как будет называться новинка неизвестно. Возможно, это будущий Poco F3 Pro.

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Напомним, что Redmi K40 обладает AMOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, чипом Snapdragon 870, 6/8/12 Гб оперативной памяти, стереодинамиками, аккумуляторами емкостью 4520 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Основная камера обладает тремя датчиками 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, есть сканер отпечатков пальцев на боковой грани и поддержка Wi-Fi 6.

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Источник: androidauthority