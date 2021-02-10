Xiaomi Mix 5: совершенная камера, мощь и скоростная зарядка

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Xiaomi Mix 5 получит камеру под дисплеем нового поколения, способную создавать качественные фоточки

По сети давно бродят слухи, что Xiaomi ударными темпами трудится над Xiaomi Mix 5, который выйдет весной нынешнего года и не один, а в паре с Xiaomi Mix 5 Pro. Есть даже предположения, что производитель отказался от выпуска Xiaomi 12 Ultra в пользу новинок экспериментальной серии Mix. Так это или нет, узнаем в феврале или марте следующего года, ведь есть и те, кто верит, что Xiaomi 12 Ultra все же выйдет и произойдет это ближе к концу последнего зимнего месяца.

Тем временем в сети продолжаются появляться слухи о том, что нам ждать от Xiaomi Mix 5. Так уже с большой долей уверенности можно говорить о том, что подэкранная камера будет и это будет ее более совершенная версия. Определилась компания и с поставщиком дисплеев, им станет компания Huaxing Optoelectronics и она должна поставлять OLED-экран разрешением FullHD+.

Что касается камеры под экраном, то выбор пал на датчик разрешением более 20 Мп. Сообщается, что технология камеры под экраном Xiaomi использует новую схему расположения пикселей для сокрытия большего числа компонентов под пикселями RGB, а также для повышения количества пропускаемого света. Для того чтобы камера делала качественные фоточки внедрят и фирменный алгоритм, оптимизирующий работу датчика.

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Поговаривают, что тестовое производство Xiaomi Mix 5 уже стартовало. По слухам, новинка будет обладать чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти LPDRR5, аккумулятором емкостью 5000/6000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 200 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Дисплей будет с частотой обновления 120 Гц и на тыльной стороне предложат пять датчиков изображения, которые будут впечатлять 200-кратным цифровым зумом и 15-кратным оптическим.

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Источник: mydrivers