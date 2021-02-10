Вышли Xiaomi 11i и Xiaomi 11i HyperCharge более дорогие аналоги серии Redmi Note 11

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Компания устроила ребрендинг Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+

Несмотря на то, что линейка Xiaomi 12 уже дебютировала, выпуск новинок в рамках серии XiaoMi 11 компания не завершила. Буквально сегодня в Индии она устроила премьеру смартфонов Xiaomi 11i и Xiaomi 11i HyperCharge. Было бы наивно думать, что это созданные с нуля аппараты. Компания вновь прибегла к уже излюбленной стратегии плодить зоопарк однотипных моделей с разными именами.

Xiaomi 11i оснастили 6,67-дюймовым AMOLED‑экраном разрешением FullHD+. Частота обновления составила 120 Гц и отклика тача 360 Гц. Пиковую яркость довели до 1200 нит, предложили поддержку HDR10+, DCI-P3 и поверх дисплея установили закаленное стекло Gorilla Glass пятого поколения.

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Внутри работает 6-нанометровый процессор Dimensity 920, предложили до 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и до 128 Гб постоянной UFS 2.2. Руководит работой Xiaomi 11i фирменный интерфейс MIUI 12.5 на базе Android 11. В арсенале смартфона батарейка емкостью 5160 мАч, быстрая зарядка на 67 Вт, селфи-модуль разрешением 16 Мп и тройная тыльная камера 108 Мп (Samsung HM2) + 8 Мп (сверхширик, угол обзора 120 градусов) + 2 Мп (макросенсор).

В перечень характеристик Xiaomi 11i входит порт USB Type-C, динамики с Dolby Atmos, боковой сканер отпечатков пальцев, жидкостное охлаждение, поддержка 5G, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6 и GPS, а также функция виртуального расширения оперативной памяти до 3 Гб и защита от брызг IP53.

Что касается Xiaomi 11i Hypercharge, то от Xiaomi 11i он отличается только емкостью аккумулятора и скоростью быстрой зарядки. Источник питания в нем на 4500 мАч и его можно заряжать комплектным зарядным устройством на мощности 120 Вт.

Xiaomi 11i предлагается в двух модификациях с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти по цене $336 и $363 соответственно. Xiaomi 11i Hypercharge получил такие же версии, но ценник повыше: $363 и $390 соответственно. Особо внимательные пользователи без труда поймут, что перед нами ребрендинг Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+, которые были представлены в Китае в октябре прошлого года. Но у себя на родине смартфоны продают по более приятной цене. Так, за Redmi Note 11 Pro запросили от $250, а Redmi Note 11 Pro+ — от $297.

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Источник: mysmartprice