Xiaomi Mix Fold 3 первые подробности конкурента Galaxy Fold 5

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Известный инсайдер рассказал первые подробности нового складного смартфона Xiaomi

Компания Xiaomi в августе 2022 года представила складной смартфон Mix Fold 2, а теперь уже вовсю идет работа над новым поколением устройства.

Об этом рассказал китайский инсайдер Digital Chat Station. По его словам, смартфон планируется выпустить во второй половине 2023 года. Новинка составит конкуренцию будущему сложному смартфону Samsung Galaxy Fold 5 и Honor Magic Vs. на фоне того, что компания Tecno

К сожалению, информации по Xiaomi Mix Fold 3 пока не много. Известно, что новинка получит 16 ГБ ОЗУ LPDDR5x, накопитель до 1 ТБ UFS 4.0 и порт USB-C (USB 3.2). Что касается дизайна, то слухи указывают на то, что он почти не будет отличаться от актуальной модели Xiaomi Mix Fold 2.

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Источник: weibo