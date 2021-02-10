Xiaomi MIX FOLD 4 может выйти на глобальный рынок - утечка из базы данных IMEI показала обнадеживающую новость

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ВЫХОД ЗА ГРАНИ КИТАЯ

В базе данных IMEI появилась информация о будущем сложном смартфоне Xiaomi MIX FOLD 4. И хотя деталей пока немного, есть важная новость – этот смартфон может получить глобальную версию, в отличие от предыдущих моделей MIX FOLD, которые были доступны только в Китае.

Согласно базе данных IMEI, MIX FOLD 4 будет иметь модельный номер 2405CPX3DG, где G в конце указывает на глобальную версию, а для рынка Китая будет аналогичная модель, однако в конце буква C. Также номер свидетельствует о возможной дате анонса - май-июнь 2024 года .

Ожидается, что MIX FOLD 4 будет оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Остальные детали пока неизвестны.

Если новинка действительно выйдет на мировой рынок, то это будет важный шаг для всего рынка - поскольку на глобалке составить конкуренцию Samsung Galaxy Fold 5 готов только OnePlus Open и Honor Magic V2, а влияние новых крупных игроков на этот рынок - в первую очередь победа для покупателей.

Источник - GSMChina