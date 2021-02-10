Xiaomi наращивает свою прибыль

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Первый квартал 2021 года стал рекордным для Xiaomi по выручке и прибыли

Вес и доля Xiaomi на рынке растет, а вместе с ней и растет прибыль, которую компания получает от разных направлений деятельности. По итогам работы в первом квартале нынешнего года ей удалось получить рекордную для себя выручку и чистую прибыль.

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Так, за первые три месяца нынешнего года выручка Xiaomi составила около $12 млрд или 76,88 млрд юаней. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 55%. Валовая прибыль достигла отметки $2,2 млрд или 14,16 млрд юаней и это на 87,4% больше, чем годом ранее. Чистая же прибыль компании достигла $0,94 млрд или 6 млрд юаней и прирост соcтавил 163,8%.

Глобальные поставки смартфонов с января по март нынешнего года составили 49,4 млн единиц и рост в годовом исчислении — 69,1%. В марте количество активных пользователей MIUI достигло отметки 425,3 млн человек (+28,6% за год).

Xiaomi подчеркнула, что выручка и чистая прибыль достигли рекордных значений. Компания считает это хорошим показателем того, что ее бизнес-модель устойчива и является результатом четкого следования избранной стратегии развития. Xiaomi отдельно отметила, что наблюдается рост армии пользователей благодаря стремительном росту продаж смартфонов и устройств Интернета вещей.

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Останавливаться на достигнутом она не намерена. В планах расширение бизнес-горизонтов. В марте Xiaomi представила обновленный логотип и объявила о выходе на рынок электрических автомобилей. Кстати, в одном из интервью главу Xiaomi Лэй Цзюня спросили, не повлияет ли дефицит чипов на планы по выпуску электрокара. На что тот заверил, что нет и они уверенно движутся к намеченной цели.

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Источник: finance sina