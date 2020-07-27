Xiaomi навала дату анонса Black Shark 3S. Фото и характеристики игрофона

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Июль можно назвать месяцем игровых смартфонов. Словно сговорившись производители решили практически одновременно громыхнуть анонсами устройств для геймеров. Все спешат первыми предложить смартфоны с максимально злым и мощным на данный момент чипом Snapdragon 865+. Уже известно, что к Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion Pro на этой неделе присоединяться Nubia Red Magic 5s и Black Shark 3S.

Мегамощный

Завтра ждем премьеру геймерского смартфона от Nubia, а замкнет череду премьер — продукт от «дочки» Xiaomi. Сегодня официально было объявлено, что презентация Black Shark 3S состоится 31 июля. Судя по всему, новинка станет чуть усовершенствованной версией Black Shark 3 Pro, которая увидела свет в марте нынешнего года.

Black Shark 3 Pro прокачали

Появившийся в сети снимок новинки указывает на то, что она удостоится 7,1-дюймового дисплея разрешением QuadHD+ (3120х1440 точек), флагманского чипа от Qualcomm, 8 Гб оперативной памяти, аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч и тройной тыльной камеры с датчиками 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп.

Разрешение фронтальной камеры должно составить 20 Мп, постоянной памяти предложат до 256 Гб и можно ожидать, что в топовой версии объем оперативной памяти доведут до 12 Гб или 16 Гб. Новинка должна получить стереодинамики, быструю зарядку, систему жидкостного охлаждения и частота обновления AMOLED-экрана должна составить 144 Гц.

Источник: mydrivers