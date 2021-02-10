Xiaomi не перестает удивлять: стали известны некоторые детали о будущем флагмане Xiaomi 13T

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﻿Новый ТОП?

По слухам, Xiaomi выпустит Xiaomi 13T и 13T Pro на мировом рынке. Ожидается, что запуск состоится в начале сентября и недавний отчет раскрыл цены обоих устройств. Теперь полное описание Xiaomi 13T также появилось в сети.









Из утечек известно, Xiaomi 13T будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED-экран 1,5K, что обеспечивает четкое изображение с разрешением 2712 x 1220 пикселей и плотностью пикселей 446 ppi. Также было отмечено, что дисплей будет поддерживать высокую частоту обновления 144 Гц. Он будет иметь типичную яркость 500нит, 1200нит с HBM (режим высокой яркости) и достигает пика 2600нит.





Под капотом телефон будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 8200-Ultra в сочетании с 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Телефон также получит аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 120 Вт с помощью технологии Xiaomi Smart HyperCharge.





Для фотосъемки камера включает широкоугольный объектив Leica 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS). Телефон также предлагает телеобъектив Leica 2x на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 12 МП и переднюю камеру на 20 МП. Возможности видео достигают 4k при 30fps.





Он предлагает стандартное подключение через USB-C и поддерживает такие беспроводные соединения, как Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Функции безопасности будут включать в себя сканер отпечатков пальцев, а также интеграцию с Google Assistant для дополнительного удобства. Он, скорее всего, будет доступен в двух изящных цветах, черном и альпийском синем.

Относительно цены, для рынка Великобритании появились следующие данные: Xiaomi 13T 8/256 ГБ – £549, Xiaomi 13T Pro 12/512 ГБ – £699.

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Источник: dealabs



