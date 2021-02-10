Xiaomi номер один в России

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Xiaomi оставила позади Samsung и Apple

Цифры последнего квартала на российском рынке говорят о том, что лидером стала Xiaomi. Китайская компания уверенно теснит Samsung, чья доля на рынке России сокращается несмотря на рост продаж. К такому выводу пришли аналитики Canalys, проанализировав рынок смартфонов.

По итогам последней декады прошлого года Xiaomi контролирует 31% российского рынка и в годовом исчислении рост составил 32%. На втором месте оказалась Samsung, чья доля оценена в 23%. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост поставок мобильных устройств южнокорейского гиганта составил 20%. Третью строчку взяла Apple, на долю которой пришлось 17% рынка и прирост в годовом исчислении составил 1%.

Успешными последние три месяца 2021 года стали для компании Realme, которая сумела нарастить отгрузку на 148%. Ее доля на рынке России составила 11%. Замкнула топ 5 компания Honor, которая сумела взять пятую строчку с долей 5%.

Компанией номер один на российском рынке стала Xiaomi и по итогам всего прошлого года. За весь 2021 год рост поставок составил 49% и практически каждый третий проданный смартфон был произведен Xiaomi. Второе место за Samsung с долей 27% и третья строчка за Apple — 11%. Из всей пятерки рейтинга только концерн из Купертино показал падение поставок, все прочие бренды росли. Четвертой стала Realme, отгрузка устройств которой по итогам всего 2021 года выросла на 347%, позволив компании занять 8% доли российского рынка.

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