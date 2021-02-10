Xiaomi — номер один. Через три года всерьез и надолго

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Глава компании подтвердил амбиции вывести Xiaomi в лидеры рынка смартфонов

Последние 12 месяцев стали знаковыми в карьере Xiaomi. Сначала она сумела стать третьей в мире на рынке смартфонов, а потом и вовсе взгромоздилась на вторую строчку, обойдя Samsung. По-настоящему звездным для компании стал июнь 2021 года, когда она сумела стать компанией номер один в мире, потеснив с пьедестала Samsung. Сможет ли она и дальше уверенно расти, и обойти Samsung на период, превышающий один месяц?

Глава компании Лэй Цзюнь уверен, что компания только набрала обороты и продолжит дальше расти. Он отводит три года на то, чтобы Xiaomi стала компанией номер один в мире на рынке смартфонов. Он заявил:

«В сердцах поклонников Xiaomi – это компания с мечтой. Спасибо всем нашим фанатам за веру в нас. На нашем мероприятии по запуску 10 августа у меня наконец хватило смелости сказать громко: через три года Xiaomi стремится стать брендом смартфонов №1 в мире!»

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Естественно, что речь не идет о том, чтобы стать лидером на короткий срок. Цель стоит не только взобраться на вершину рынка смартфонов, но и уверенно удерживать ее длительное время. Аналитики считают, что одним из шагов в достижении цели стал отказ от бренда Mi. Это попытка упростить нейминг устройств, более четко ранжировать и сегментировать портфолио.

Мало кто спорит, что сейчас успех Xiaomi, прежде всего, базируется на падении Huawei из-за санкций США. А вот вопрос с долгосрочным превосходством, неоднозначный. Многое будет зависеть от успеха Xiaomi на рынках за пределами Китая. А еще компании стоит всерьез задуматься над выходом на рынок США и повторении успеха OnePlus, которая сумела договориться с крупнейшими сотовыми операторами в Америке на предмет продажи своих устройств.

Xiaomi не избежать того, чтобы начать серьезно вкладываться в рекламу и маркетинг. Ей придется увеличить бюджет под рекламные цели и создание позитивного имиджа.

Не стоит списывать со счетов жесткое сопротивление со стороны конкурентов, которое придется преодолеть Xiaomi. Вряд ли Samsung и Apple будут бездействовать и спокойно наблюдать за взрывным ростом китайской компании. Также Xiaomi нужно будет усилить свою позицию и в Китае, где Oppo, Vivo и Realme демонстрируют сейчас уверенный рост. Компании придется изрядно потрудиться, чтобы обойти бренды BBK на домашнем поле.

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И все это необходимо будет делать, не забывая о грамотной и взвешенной ценовой политике, новациях и разработке новых технологий, а также повышая качество продукции и софта.

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Источник: mysmartprice